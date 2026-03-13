La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica nuevos ataques y recalca que "la liberación de Jerusalén está cerca"

Archivo - Disparo de un misil por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán durante unas maniobras en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Sepahnews - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este viernes una nueva oleada de ataques contra "bases del enemigo estadounidense-sionista" en territorio israelí y otros puntos de Oriente Próximo, antes de agregar que "la liberación de Jerusalén está cerca", en medio del conflicto desatado en la región por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

"La liberación de Jerusalén está cerca y la victoria está al alcance de la mano para los oprimidos y los que buscan la libertad en el mundo", ha dicho en su comunicado, en el que ha recalcado que estos ataques han sido lanzados coincidiendo con la celebración del Día Internacional por Jerusalén, que se celebra hoy, coincidiendo con el último viernes del mes de Ramadán.

Así, ha subrayado que los ataques han sido lanzados "en memoria de los mártires en el camino a Jerusalén", incluidos los fallecidos líderes de Hezbolá y Hamás, Hasán Nasralá y Yahya Sinwar, respectivamente, muertos en bombardeos israelíes contra Líbano y la Franja de Gaza en el conflicto desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La Guardia Revolucionaria ha especificado que en esta andanada ha usado "misiles de precisión superpesados" y drones contra las ciudades israelíes de Kiryat Shmona, Jedera y Haifa, así como contra la base de la Quinta Flota de Estados Unidos, sita en Bahréin, y "otras bases del Ejército terrorista estadounidense", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.