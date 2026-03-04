La Guardia Revolucionaria iraní afirma haber atacado con misiles un destructor de EEUU en el Índico

Archivo - Bandera de Irán - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado en las últimas horas de este martes de que ha lanzado un ataque con misiles alcanzado un destructor de la Armada estadounidense en aguas del océano Índico.

"En el transcurso de esta operación de alto perfil, un destructor estadounidense fue alcanzado por los misiles 'Qadr 380' y 'Talaieh' de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica (CGRI) mientras repostaba combustible de un buque cisterna estadounidense a 650 kilómetros de la costa de Irán en el océano Índico", ha apuntado en una nota recogida por la agencia de noticias iraní Tasnim.

El cuerpo militar iraní ha presumido en la misma nota de "un potente ataque" como parte de su "19º ola de la Operación Promesa Verdadera 4", y ha asegurado que este ha provocado un incendio "masivo" en las cubiertas de ambas embarcaciones.

Poco antes, en otro comunicado difundido también en Tasnim, la Guardia Revolucionaria ha anunciado que sus "fuerzas terrestres han entrado en guerra contra" Estados Unidos --que ha calificado como un país "hostil"-- e Israel --"el régimen criminal sionista"-- con tres operaciones simultáneas y el lanzamiento de unos 230 drones.

Estas operaciones incluyen el lanzamiento de "decenas de drones" contra las bases militares de Washington en Erbil, en el Kurdistán iraquí; y las de Ali al Salem y Arifjan, en Kuwait; además de la "destrucción posiciones de grupos terroristas en el norte de Irak", que ha destacado como "los primeros pasos contundentes de los valientes combatientes" de las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria.

Esta entidad ha asegurado durante la misma jornada que sus misiles y drones han alcanzado la sede central de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del Ministerio de Defensa en el barrio de Hakirya, en el centro de Tel Aviv; así como instalaciones "estratégicas" en Beit Tekfa, en el noreste de la citada localidad; y el centro militar israelí situado en "Galilea Occidental".