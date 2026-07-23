La Guardia Revolucionaria iraní anuncia ataques contra EEUU en dos bases militares de Kuwait

Archivo - Lanzamiento de un dron en una zona no revelada de Irán - Tasnim News Agancy/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha reivindicado este jueves un ataque contra defensas, aeronaves y equipamiento militar de Estados Unidos en las bases militares de Ali al Salem y Al Adiri, en Kuwait, en el marco de las hostilidades que se vienen encadenando entre Washington y Teherán por doce jornadas consecutivas.

"La Guardia Revolucionaria Islámica, en represalia por el Ejército estadounidense asesino de niños y su injerencia en el estrecho de Ormuz, han atacado y destruido un gran almacén de equipo militar, un sistema de defensa antimisiles Patriot y un hangar de drones estadounidenses MQ-9 en la base aérea Ali al Salem", ha señalado el brazo militar iraní en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la propia Guardia.

Asimismo, también ha asegurado haber atacado la base de Al Adiri, tomando como objetivos concretos "las instalaciones de alojamiento de las fuerzas estadounidenses (y) dos hangares de helicópteros". "Además de abatir e herir a varios agresores, (las fuerzas de la Guardia Revolucionaria) han infligido graves daños a varios helicópteros y drones", reza el texto.

Además, el órgano castrense también ha alegado haber atacado "una torre de telecomunicaciones", lo cual ha justificado como "respuesta a los ataques estadounidenses contra torres de telecomunicaciones en Irán".

ARGUMENTA NO VIOLAR LA SOBERANÍA DE LOS PAÍSES DONDE ATACA

"A veces se dice que Irán ha violado la independencia, la integridad territorial y la soberanía de países con sus ataques, pero tal juicio es completamente erróneo", ha esgrimido la Guardia Revolucionaria en una parte del mismo comunicado, dirigido al "pueblo kuwaití", en el que defiende sus represalias en la región.

En cambio, ha defendido que "la independencia, la integridad territorial y la soberanía de su Gobierno (en alusión específica al de Kuwait) son plenamente respetadas".

"¿Qué clase de lugar es una base estadounidense en un país?", ha cuestionado el cuerpo militar, que ha definido estos emplazamientos como lugares donde, "sin el control de sus guardias fronterizos, estadounidenses y cualquier persona que deseen, a veces prisioneros de otros países, entran y salen".

"Los Rangers del Ejército de Estados Unidos son quienes imponen la disciplina allí, no sus guardias militares. El juez estadounidense juzga los delitos que allí se cometen, no su juez. Allí rige la ley estadounidense, no la suya, ni siquiera la de sus fuerzas armadas. Ni siquiera su ministro de Defensa tiene derecho a entrar allí sin el permiso de los Rangers de Estados Unidos", ha alegado.

Por ello, ha defendido la Guardia, "es Estados Unidos quien ha violado su integridad territorial y soberanía, no nosotros". "Estamos atacando territorios ocupados por el Ejército estadounidense, un Ejército que no conoce otra cosa que el crimen", ha espetado.

Los argumentos presentados por la Guardia Revolucionaria responden a reclamaciones como las esbozadas este miércoles por el secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Al Budaiwi, que, entre otras reivindicaciones, ha demandado que "se salvaguarden la soberanía y la integridad territorial de los Estados", calificando la conducta iraní como "inaceptable" e "incompatible con la Carta de Naciones Unidas".

Múltiples países de la región han secundado estas exigencias. De hecho, el Gobierno de España trasladó este mismo miércoles su condena a los recientes ataques de Irán contra los países del Golfo y Jordania, haciendo un llamamiento a una "urgente desescalada" y a respetar el "alto el fuego" en el conflicto entre Washington y Teherán.