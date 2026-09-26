Guterres alerta de que "la amenaza de una catástrofe nuclear ha vuelto" y pide apostar por el diálogo

Archivo - EL secretario general de la ONU, António Guterres - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido este viernes de que la amenaza de un desastre nuclear global vuelve a estar presente, por lo que ha instado a la comunidad internacional a apostar por el diálogo y el desarme para evitar una escalada del conflicto.

"La amenaza de una catástrofe nuclear ha vuelto. Pero no podemos permitir que los reveses debiliten nuestra determinación. Es hora de elegir el diálogo frente a la división, la diplomacia frente a la confrontación y el desarme frente a la destrucción. Construyamos un mundo más seguro y pacífico para todos", ha manifestado el secretario en una declaración difundida en sus redes sociales con motivo del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

Las advertencias de Guterres se producen coincidiendo con un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y en medio de una grave escalada bélica en Oriente Próximo. En las últimas semanas, los ataques de la milicia hutí a Arabia Saudí y sumado al bloqueo del estrecho de Ormuz han llevado la tensión regional a "una gravedad no vista en décadas", según ha afirmado Bahréin en la sesión.

Asimismo, el llamamiento de Guterres responde al continuo estancamiento de los tratados multilaterales de no proliferación y a las crecientes retóricas de disuasión atómica ejercidas por las grandes potencias globales, en un contexto de modernización acelerada de los arsenales estratégicos y de paralización en las conversaciones para la renovación de los acuerdos de control de armamento.

Guterres dejará de presidir la organización el próximo 31 de diciembre con motivo de la finalización de su segundo mandato tras una década al frente.