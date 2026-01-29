Guterres alerta de la "continua escalada de la violencia" en Sudán del Sur

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Phil Lewis

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado este jueves de la "continua escalada de la violencia" en Sudán del Sur, así como por su impacto en "una situación humanitaria ya de por sí grave", tras los últimos combates en el estado de Jonglei, que ponen en riesgo el acuerdo de paz firmado en 2018 para poner fin a un conflicto desatado después de la independencia del país en 2011.

"(Guterres) está profundamente preocupado por la continua escalada de violencia en Sudán del Sur, (...) que ha causado numerosas muertes, heridos y el desplazamiento de unos 180.000 civiles. Está alarmado por la retórica incendiaria dirigida contra comunidades específicas y el anuncio de la ampliación de las operaciones militares", reza un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric.

El jefe de la ONU ha recordado que estas medidas "perjudicarán todavía más a la población civil, que ya se encuentra en una situación vulnerable". De hecho, ha recordado que en las primeras semanas de 2026 más de 250.000 civiles se han visto desplazados por el conflicto en curso en el país africano, según estimaciones del propio Gobierno sursudanés.

En este sentido, Guterres ha instado "a todas las partes" a proteger a la población civil y a garantizar el acceso para la prestación segura de ayuda humanitaria, así como la seguridad de los 'cascos azules' desplegados, el personal humanitario y sus bienes. También ha pedido a Yuba y a las fuerzas opositoras que tomen medidas "inmediatas" para "detener todas las operaciones militares y reducir la tensión mediante un diálogo inclusivo".

Con todo, ha enfatizado que "la crisis en Sudán del Sur requiere una solución política y no militar", por lo que ha pedido a las partes que acuerden "urgentemente una hoja de ruta consensuada para el último año del periodo de transición a fin de facilitar la celebración de unas elecciones creíbles".

El conflicto en Sudán del Sur estalló en febrero de 2025, cuando la milicia White Army (Ejército Blanco) lanzó una ofensiva contra el Ejército sursudanés en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo --cerca de la frontera con Etiopía-- y conquistó temporalmente la localidad antes de ser expulsados por los militares al mes siguiente.

La situación llevó a las autoridades a poner bajo arresto domiciliario al antiguo líder rebelde, Riek Machar, tras acusarle de conspirar contra la seguridad del Estado, por lo que su partido denunció una violación del acuerdo de paz y advirtió con el riesgo de un conflicto a gran escala si su líder no era puesto en libertad. Posteriormente, fue imputado por asesinato, traición, conspiración, financiación del terrorismo, actos contra las autoridades estatales y crímenes contra la humanidad.

Todo ello derivó en un aumento de los combates en otros puntos del país, en una crisis que llega además después de que Kiir promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.