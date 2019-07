Guterres aplaude la capacidad de recuperación de los mozambiqueños tras los ciclones

Publicado 13/07/2019 3:43:52 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha aplaudido este viernes la recuperación de los mozambiqueños después de que dos ciclones azotaran el país causando la muerte de más de 600 personas y dejando más de 1.000 heridos.

"He visto mucho más que destrucción. He visto un enorme coraje y resistencia en las personas que he conocido. He sido testigo de tantos niños dedicados que aprenden en clases sin techo, mujeres determinadas que cultivan sin herramientas y hombres que reconstruían hogares para sus familias", ha indicado Guterres al término de su visita a Mozambique.

Guterres ha subrayado que la ONU "está comprometida a ofrecer servicios a las personas" de Mozambique, pero ha destacado la necesidad de "mucho más apoyo de la comunidad internacional".

El secretario general ha insistido en que Mozambique es un país que "ha contribuido poco a la crisis climática", pero que sin embargo "a menudo son sus primeras víctimas". Por esta razón ha instado a una acción "audaz" sobre el clima para llevar a cabo un "cambio transformador".

Guterres ha señalado que los países pueden "cambiar los impuestos de las personas a la contaminación, dejar de utilizar dinero de los contribuyentes para subsidiar los combustibles fósiles y dejar de construir nuevas centrales de carbón para 2020".

Mozambique organizó en junio una conferencia de donantes para recaudar 3.200 millones de dólares para la reconstrucción de las áreas afectadas y los donantes internacionales prometieron ofrecer 1.200 millones.

En cuanto a esta ayuda internacional, Guterres destacó este jueves que el país "necesitará más" y subrayó la necesidad de una "rápida implementación del apoyo prometido". "No solo debemos apoyar, sino apoyar a tiempo", ha aseverado.