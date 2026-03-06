Guterres avisa de que la guerra de Irán podría descontrolarse "en cualquier momento"

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado de que la guerra de Irán puede descontrolarse "en cualquier momento" en medio de "ataques ilegales" contra la población civil "por toda la región".

"Todos los ataques ilegales están causando un enorme sufrimiento y daños a la población civil de toda la región. Estos ataques suponen un grave riesgo para la economía mundial, en particular para las personas más vulnerables", ha declarado Guterres a través de su portavoz, Stéphane Dujarric.

Uno de estos casos es Líbano, donde las órdenes de desplazamiento generalizadas de Israel "están sometiendo a una presión cada vez mayor a los civiles ya afectados" y "los continuos ataques aéreos en todo el país están matando y hiriendo a decenas de personas".

"En todo el país, más de 100.000 personas se encuentran refugiadas en albergues colectivos. Muchas más se encuentran en movimiento. Los servicios de salud en las zonas afectadas siguen interrumpidos. Hemos recibido informes de que los hospitales del sur de Beirut se vieron obligados a suspender sus operaciones y evacuar a los pacientes el 5 de marzo y permanecen sin funcionar a día de hoy", ha lamentado.

"La situación podría descontrolarse", ha añadido Guterres antes de pedir el fin de los combates y la apertura de "negociaciones diplomáticas serias, porque hay mucho en juego".