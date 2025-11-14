Guterres condena "enérgicamente" los ataques de Rusia contra varias regiones de Ucrania, incluida Kiev

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Xie E - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" la oleada de ataques llevada este viernes por el Ejército de Rusia contra varias regiones de Ucrania, incluida la capital, Kiev, donde han muerto seis personas, mientras que en Odesa, en el sur del país, han fallecido otras dos más.

"Los ataques contra civiles e infraestructura civil violan el Derecho Internacional Humanitario. Son inaceptables dondequiera que ocurran y deben cesar de inmediato", ha declarado, mientras que ha recordado el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas después de que se registraran daños en la Embajada de Azerbaiyán.

El jefe de la ONU ha reiterado su llamamiento "a un alto el fuego total, inmediato e incondicional, como primer paso hacia una paz justa, integral y sostenible en Ucrania, que respete plenamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas".

El coordinador humanitario de la ONU para Ucrania, Matthias Schmale, también ha rechazado "el continuo patrón de daños masivos a la población civil causados por estos ataques, que están destruyendo infraestructura esencial justo al comienzo del invierno".

"Los civiles y la infraestructura civil están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario", ha recordado Schmale, antes de denunciar que el ataque ha dañado viviendas, centros médicos y redes de calefacción en toda la ciudad, que cuenta con tres millones de habitantes.

Por su parte, la oficina en Ucrania del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha informado de que dos niños, de siete y diez años, figuran "entre los muchos heridos del ataque masivo en Kiev", por lo que ha pedido poner fin a los ataques y proteger a los menores de edad.

En este sentido, ha lamentado que se están registrando noches "frías" y "aterradoras" en las que los niños no pueden dormir, mientras continúan los ataques que afectan a los hogares y a los sistemas de suministro eléctrico y de calefacción.