Guterres condena "enérgicamente" la ofensiva combinada de tuaregs y yihadistas en Malí

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado este sábado su "profunda" inquietud ante los ataques perpetrados por grupos armados yihadistas y tuaregs contra la capital de Malí, Bamako, y otros puntos del país, al tiempo que ha instado a la comunidad internacional a combatir el auge del "extremismo violento" en la región.

"El secretario general está profundamente preocupado por los informes de ataques en varias localidades de Malí. Condena enérgicamente estos actos de violencia, expresa su solidaridad con el pueblo maliense y subraya la necesidad de proteger a la población civil y la infraestructura civil", ha aseverado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un breve comunicado.

En un contexto de "creciente amenaza del extremismo violento y el terrorismo en el Sahel", el representante de Naciones Unidas ha puesto el foco en la necesidad de "atender las necesidades humanitarias urgentes", reivindicando la "coordinación del apoyo internacional" como vía más plausible para alcanzar este objetivo.

Así las cosas, Guterres ha reiterado también su llamamiento a "una sólida coordinación y colaboración" en materia de seguridad en toda la región.

El Ejército de Malí ha confirmado este sábado que grupos armados lanzaron durante la madrugada del mismo día una ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares malienses en varios cuarteles de la capital, Bamako, y otros puntos del país que representa una verdadera prueba de fuego tanto para la junta militar maliense como para su gran aliado de seguridad, Rusia.

Pese a ello, las propias Fuerzas Armadas del país han aseverado que la situación ha quedado bajo control y han calificado de propaganda algunas de las afirmaciones del grupo tuareg del Frente de Liberación para el Azawad (FLA), reconociendo posteriormente operaciones militares a gran escala contra grupos armados.

Según el Ejército, lograron repeler los ataques y neutralizar a cientos de combatientes, destacando también la colaboración de la población civil. Sin embargo, la situación seguía siendo confusa en algunas zonas, donde continuaban los combates.

Por su parte, el grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) ha reivindicado ataques contra objetivos clave como la sede del presidente, el Ministerio de Defensa, el aeropuerto de Bamako y bases militares en Kati, además de afirmar haber tomado Kidal con apoyo del FLA.