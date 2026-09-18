Guterres condena "firmemente" el atentado suicida con coche bomba en el norte de Pakistán

Archivo - Ambulancia en Pakistán tras un atentado suicida en Quetta en enero de 2026 (archivo) - Asad / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "firmemente" este viernes el atentado suicida con coche bomba perpetrado en un edificio policial adyacente a una mezquita en la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua (norte), en la frontera con Afganistán, que ha dejado más de una veintena de muertos.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha recalcado que el jefe del organismo "traslada sus profundas condolencias" a los familiares de los fallecidos y ha recalcado que "los ataques contra civiles y lugares de culto son inaceptables".

Así, ha reclamado que los responsables sean llevados ante la justicia y ha expresado la "solidaridad" de Naciones Unidas con el Gobierno y la población de Pakistán "en sus esfuerzos para hacer frente al terrorismo y el extremismo violento".

Las autoridades paquistaníes han indicado que el ataque, perpetrado en la ciudad de Kohat, ha dejado al menos 21 muertos, entre ellos 15 policías, y cerca de 80 heridos, al tiempo que han achacado el ataque al grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

El inspector general de la Policía provincial, Zulfiqar Hamid, ha detallado que el terrorista suicida ha activado los explosivos cerca de la puerta de un edificio de las fuerzas de seguridad, adyacente a una mezquita, tras lo que varios asaltantes han intentado irrumpir en las instalaciones, desatando un tiroteo.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.