Guterres describe el ataque de EEUU a Venezuela como "un precedente peligroso" y una violación del derecho Internacional

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la operación militar ejecutada esta madrugada por Estados Unidos contra Venezuela como un "precedente peligroso" y denunciado el ataque aéreo contra Caracas y alrededores, así como la captura del presidente Nicolás Maduro y su mujer como una violación del derecho Internacional.

"Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso", según ha explicado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, quien ha comunicado que al secretario general de la ONU "le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho Internacional".

"El secretario general está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, que culminó con la acción militar de Estados Unidos hoy en el país, lo que tiene posibles implicaciones preocupantes para la región", ha indicado.

"El Secretario General insiste en la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho Internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas", ha añadido Dujarric, "y llama a todos los actores en Venezuela a participar en un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los Derechos Humanos y el Estado de derecho".