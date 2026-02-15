Guterres exige la presencia permanente de África en el Consejo de Seguridad de la ONU: "Estamos en 2026, no en 1946"

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, ha reivindicado este sábado que el continente africano debería contar con representación permanente en el Consejo de Seguridad de la institución, alegando que los tiempos han cambiado y que África debería poder tomar parte en los debates sobre asuntos que le conciernen.

"El Consejo de Seguridad debe reflejar el mundo actual. Estamos en 2026, no en 1946. Siempre que se toman decisiones sobre África y el mundo, África debe estar presente", ha defendido el representante de la ONU en una escueta publicación en redes sociales.

En la misma línea, Guterres ha tildado de "indefendible" la ausencia de "asientos africanos permanentes" en el Consejo de Seguridad, antes de ensalzar el potencial del continente.

Este mensaje llega tras la inauguración este sábado de la 39ª Cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba, Etiopía, inaugurada por el secretario con un llamamiento a la justicia para el continente africano en sus luchas contra las crisis de seguridad, economía y medio ambiente.

"Dondequiera que esté y haga lo que haga, puedo garantizar que en el centro de mis preocupaciones y de mi solidaridad activa, África siempre estará", ha prometido Guterres, consciente de que se trata de su último año de mandato al frente de la ONU. "Como decimos en mi idioma: África sempre", ha zanjado.