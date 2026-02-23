Guterres insta a EEUU y Rusia a buscar nuevos acuerdos de control de armas tras expirar el Nuevo START

António Guterres, secretario general de la ONU. - Europa Press/Contacto/UN Photo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido este lunes de que con el fin del tratado sobre control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia ha desaparecido un mecanismo que "ha evitado catástrofes" y les ha instado a "seguir buscando acuerdos vinculantes" acerca de esta cuestión.

"Hace poco más de dos semanas, fuimos testigos de la desaparición del último acuerdo bilateral de control de armas estratégicas", ha recordado Guterres con respecto al conocido como tratado Nuevo START, que desde hace más de dos décadas buscaba limitar la capacidad armamentística nuclear entre ambos países.

"El control de las armas nucleares ha demostrado su valor. Ha evitado catástrofes. Ha construido relaciones estables. Ha detenido la carrera armamentística y ha reducido significativamente los arsenales", ha expresado en su intervención en la Conferencia de Desarme de la ONU, en Ginebra.

Guterres ha alertado de que "se están violando descaradamente principios fundamentales del Derecho Internacional" y de que "el uso imprudente de la fuerza en muchas regiones" está "alimentando nuevas carreras armamentísticas".

"El año pasado que el gasto militar mundial se disparó hasta alcanzar los 2.700 millones de dólares. Eso es trece veces más que toda la ayuda al desarrollo y equivale al producto interior bruto total de África", ha puesto de relieve, subrayando que el desarme "previene la aniquilación global".

Así, ha explicado que cuando las iniciativas de desarme están respaldadas por normas jurídicas fuertes y una verificación eficaz, se consigue "una seguridad más sólida y duradera" que la que puede lograr un Estado con la fuerza de las armas.

"Debemos crear una arquitectura de seguridad internacional renovada" en base a "la comprensión de los beneficios de la cooperación y los riesgos de la escalada", ha dicho Guterres, quien ha afeado al foro la falta de acuerdos pese a que el año pasado se realizaron "algunas de las deliberaciones más exhaustivas" en décadas.

"Les insto a que la Conferencia de Desarme vuelva a cumplir su mandato como órgano de negociación (...). El mundo necesita que avancen. Sus prioridades siguen siendo imperativas y urgentes. Es esencial poner fin a la carrera armamentística nuclear", ha exhortado el secretario general de Naciones Unidas.

Por último, ha instado a la Conferencia a no rehuir los "debates difíciles", entre ellos, la posibilidad de eliminar por completo las armas nucleares y a hacer todo lo posible para sortear los obstáculos que impiden los acuerdos.