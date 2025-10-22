Guterres insta a Israel a "cumplir con sus obligaciones" tras la decisión de la CIJ sobre ayuda en Gaza

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado este miércoles a Israel a "cumplir con sus obligaciones" en virtud del Derecho Internacional después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya determinado que tiene la obligación de facilitar la distribución de ayuda a la población de la Franja de Gaza, incluyendo la ofrecida por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

"Llega en un momento en que estamos haciendo todo lo posible para aumentar nuestra ayuda humanitaria a Gaza, por lo que la opinión consultiva es decisiva para abordar la trágica situación que aún vive la población", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.

Esta decisión, ha explicado, es "importante" para el trabajo humanitario. "Contamos con que el Gobierno de Israel cumpla con sus obligaciones legales", ha subrayado, pidiendo a Israel nuevamente la apertura de nuevos cruces más allá de Kerem Shalom y Kissufim.

Con respecto a las acusaciones contra la UNRWA, Dujarric ha recordado que ya se despidió a aquellos trabajadores que tenían vínculos con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha catalogado de "audaz" la postura del Ministerio de Exteriores israelí, que ha afirmado este miércoles que no cooperará "con una organización plagada de actividades terroristas".

"Estamos hablando de una organización que emplea a miles de personas y que han sido vitales para nuestros esfuerzos humanitarios, que han mantenido con vida a decenas de miles de personas en los últimos dos años", ha resaltado al ser preguntado por la reacción de Israel a la decisión de la CIJ.