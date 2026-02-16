Guterres insta a Israel a revertir su plan para registrar terrenos como propiedad del Estado en Cisjordania

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Xie Jianfei

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha emplazado a las autroidades israelíes a "revertir" la aprobación de la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado", una iniciativa que ha calificado de "ilegal".

Guterres ha "condenado" la decisión del Gobierno israelí aprobada el pasado domingo por la que se reanuda el procedimiento de registro de terrenos en la Zona C de Cisjordania porque "podría provocar el despojo de los palestinos de sus propiedades y la ampliación del control israelí sobre el territorio".

Esta medida, y en general la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados, "no solo es desestabilizadora, sino que es ilegal, según recordó la Corte Internacional de Justicia". Por ello, insta al Gobierno israelí a "revertir de inmediato" estas medidas que "erosionan las perspectivas de una solución de dos estados", "única vía hacia una paz duradera".

Guterres ha recordado que "todos" los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y "el régimen asociado a ellos (...) no tienen validez legal y son una flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones relevantes de Naciones Unidas".

Cisjordania --incluida Jerusalén Este-- y la Franja de Gaza fueron ocupados militarmente por Israel en la guerra de 1967 junto con los Altos del Golán sirios. En total, en Cisjordania viven unos 700.000 colonos judíos, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí, si bien el Derecho Internacional refleja que todos ellos son ilegales y la colonización es un crimen de guerra.