El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, durante la celebración de la COP 31 en Anatolia (Turquía) - UNFCCC / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado este domingo su "profunda decepción" por la conclusión de la COP31, celebrada en Turquía, sin un acuerdo global consensuado y ha reclamado a lo gobiernos medidas urgentes y mayores compromisos para combatir la crisis climática, acelerar la transición energética y proteger a los países más vulnerables.

"Este revés no cambia los hechos", ha advertido Guterres, quien ha subrayado que, aunque no exista consenso en las negociaciones, "no hay ambigüedad en la ciencia". En este sentido, ha alertado de que las temperaturas continúan alcanzando máximos históricos, los fenómenos extremos se agravan y las emisiones siguen siendo excesivas, mientras el mundo se aproxima a superar el umbral de calentamiento de 1,5 grados.

El responsable de la ONU ha insistido en que la lucha climática debe pasar por reducir la dependencia del carbón, el petróleo y el gas, a los que ha señalado como principales impulsores de la crisis actual. Asimismo, ha denunciado que los intereses de la industria de los combustibles fósiles recurren a estrategias de desinformación , bloqueo político y retraso de medidas, similares a las utilizadas por las grandes tabacaleras, mientras obtienen "enormes beneficios".

Tras recordar el compromiso alcanzado por todos los países en la COP28 de Dubái para abandonar progresivamente los combustibles fósiles de forma "justa, ordenada y equitativa", el secretario ha defendido que ahora es necesario financiar y acelerar esa transformación.

En esta línea, también ha respaldado las hojas de ruta promovidas por la Presidencia brasileña de la COP30 para avanzar en esa transición y revertir la deforestación y la degradación forestal, con el apoyo de la Promesa Climática de Naciones Unidas.

FECHAS Y CIFRAS

Así las cosas, Guterres ha reclamado reducciones "profundas y rápidas" de las emisiones durante esta década, con un liderazgo de los principales emisores y el cumplimiento de los compromisos financieros por parte de los países desarrollados. Además, ha exigido concretar con fechas y cifras el compromiso de triplicar la financiación destinada a la adaptación climática, para garantizar que llegue a las poblaciones que más la necesitan.

"De ello dependen vidas", ha señalado, al tiempo que ha defendido que los países menos responsables de la crisis no deben afrontar en solitario sus consecuencias, en una cuestión que ha calificado "de justicia climática".

Como indicadores del verdadero avance, el secretario general ha enumerado la reducción del consumo de combustibles fósiles, el despliegue de energías limpias, la modernización de las redes eléctricas, los recortes de metano, la recuperación de los bosques y la llegada de financiación a los países en desarrollo. También ha destacado la necesidad de reforzar la protección frente a los fenómenos extremos mediante iniciativas como 'Alertas Tempranas para Todos'.

Guterres ha asegurado que Naciones Unidas seguirá comprometida con esta labor y ha concluido dirigiéndose a la sociedad civil, los jóvenes, los pueblos indígenas, los científicos y las comunidades más expuestas, a quienes ha instado a mantener la presión sobre gobiernos y empresas. "La crisis climática no esperará a que los gobiernos encuentren puntos en común. Nosotros tampoco podemos hacerlo", ha sentenciado.