Guterres muestra su "satisfacción" por la renovación de Volker Turk como Alto Comisionado de la ONU para los DDHH

Archivo - El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Turk - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha mostrado este lunes su "satisfacción" ante la renovación, por parte de la mayoría de los Estados miembros, de Volker Turk como Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cargo que ocupa des octubre de 2022, para cuatro años adicionales

"Sin duda acogemos con satisfacción la decisión adoptada por los Estados miembros. Eso, por supuesto, era de su competencia. El secretario general, había comunicado la posibilidad de esta prórroga a los grupos regionales de Estados miembros en un proceso transparente, y estos ya han respondido", ha señalado su portavoz adjunto, Farhan Haq, en rueda de prensa.

Preguntado por los cuestionamientos de países como Estados Unidos a la reelección de Turk y el consecuente episodio de tensión diplomática con Francia, el portavoz adjunto de Guterres ha rechazado "entrar a valorar" los comentarios vertidos por los Estados miembros, quienes "evidentemente, tienen derecho a expresar sus opiniones".

"Obviamente, una vez que los Estados miembros de esta organización toman una decisión a través de la Asamblea General, esperamos y confiamos en que todos los Estados miembros respeten dicha decisión", ha recordado Haq.

Sus declaraciones llegan después de que la representación francesa ante la ONU en Ginebra repudiara el voto de Washington contra la reelección de Turk --algo que también habían hecho Israel, Argentina y Rusia--, afirmando que Estados Unidos "ya no es" un faro de los Derechos Humanos.

En respuesta, el embajador de estaounidense ante la ONU, Mike Waltz, afeó que Francia "echa balones fuera para congraciarse con algunos de los peores abusadores de los Derechos Humanos", acusando a Turk de librar una campaña politizada al denunciar crímenes israelíes durante su ofensiva en la Franja de Gaza.

La decisión de renovar al abogao austriaco en su puesto, que ocupará hasta octubre de 2030, salió adelante el pasado viernes con el respaldo de 144 de los Estados miembros, mientras que diez países han votado en contra, entre ellos los ya citados, y la abstención de otros trece.