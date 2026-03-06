Guterres nombra al diplomático estadounidense James Swan como jefe de la misión de la ONU en RDC

Archivo - El nuevo jefe de la MONUSCO, James Swan - Europa Press/Contacto/Manuel Elªas - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha anunciado este jueves el nombramiento del diplomático estadounidense James Swan como nuevo representante de la Misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO), que tiene entre sus principales objetivos apoyar la aplicación de un alto el fuego permanente en el este del país.

En un comunicado, el dirigente portugués ha destacado la "larga trayectoria" de Swan en países del continente que hacen frente a "complejas transiciones políticas y de seguridad".

El diplomático, que en más de 30 años ha desempeñado distintos cargos para el Gobierno estadounidense, abandona así la Misión de Asistencia Transitoria de Naciones Unidas para Somalia (UNTMIS, por sus siglas en inglés), que ha dirigido desde marzo de 2025 y de forma interina desde el año anterior. Previamente, ha ejercido como jefe de la Misión de la ONU en Somalia (UNSOM) de 2019 a 2022.

Swan reemplaza así al frente de la MONUSCO a la funcionaria de Naciones Unidas guineana Bintou Keita, a quien Guterres ha agradecido "su importante contribución y servicio" a la Misión.

Entre los desafíos de la MONUSCO se encuentra la supervisión del alto el fuego en el este de RDC entre el Gobierno congoleño y el Movimiento 23 de Marzo (M23), que se hizo en 2025 con el control de gran parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, en medio de una ofensiva que elevó las tensiones entre Kinshasa y Kigali --dado el apoyo de Ruanda al grupo rebelde--.

El Consejo de Seguridad de la ONU decidió a finales de diciembre pasado renovar el mandato de un año de la MONUSCO, por lo que se mantendrán sobre el terreno los aproximadamente 11.500 efectivos militares destinados --como dotación máxima-- a la misión, así como "600 observadores militares y oficiales de Estado Mayor, 443 agentes de policía y 1.270 miembros de unidades de policía constituidas", de acuerdo con cifras de Naciones Unidas.