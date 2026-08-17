Guterres pide a EEUU e Irán reanudar las negociaciones para alcanzar un acuerdo "lo antes posible"

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres - Europa Press/Contacto/Xie E

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado este lunes a Estados Unidos e Irán reanudar las negociaciones para alcanzar un acuerdo "lo antes posible" tras expirar el memorando de entendimiento de 60 días, que incluía una tregua, para el cese definitivo de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz.

Guterres ha reiterado que "no existe una solución militar para este conflicto", instando así a las partes a ponerse de acuerdo para lograr un acuerdo "pacífico" y "duradero" que evite una eventual "acción militar" en la región, además de "rebajar el tono de la retórica" utilizada en los últimos días.

Así lo ha informado su portavoz, Stéphane Dujarric, después de que haya expirado el memorando de entendimiento de 14 puntos, que contemplaba una tregua para negociar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, con vistas a tratar la cuestión nuclear iraní, la reapertura sin peajes del estrecho de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción para Irán de 300.000 millones de dólares.

El acuerdo, mediado por Pakistán, también incluía el fin de las sanciones estadounidenses, incluyendo aquellas en el seno de Naciones Unidas o del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y de todas las sanciones directas o secundarias de Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha recalcado este mismo lunes que Irán debe "izar la bandera blanca" y "rendirse" ante la situación que atraviesa por la guerra lanzada el pasado febrero, al tiempo que ha amenazado con bombardear Omán si se entromete en la gestión del estrecho de Ormuz, toda vez que Mascate negocia con Teherán el tránsito por el paso.