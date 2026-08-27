Guterres pide financiación a la comunidad internacional para el plan de respuesta contra el ébola en RDC

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho un llamamiento este jueves a la comunidad internacional a financiar el plan de respuesta humanitaria de la ONU para combatir el peor brote en la historia reciente de República Democrática del Congo (RDC).

"Hemos presentado un plan detallado de respuesta y necesidades humanitarias por valor de 2.130 millones de dólares. Está financiado en un 48% gracias en gran medida a una importante contribución de Estados Unidos, pero los recursos actuales durarán semanas, no meses. Sin financiación adicional, las operaciones vitales se quedarán sin dinero justo cuando necesitan expandirse", ha dicho.

Guterres ha hecho así un llamamiento a la comunidad internacional para que contribuya a garantizar los 1.100 millones de dólares (944 millones de euros) restantes del plan humanitario contra la enfermedad, con epicentro en el este y que se ha convertido en el más mortífero registrado en la historia del país africano.

"La atención internacional, el foco político y los recursos siguen rezagados respecto de la realidad que se desarrolla en el terreno", ha lamentado, agregando que "el brote de ébola merece mucha más atención que la que recibe" y que las comunidades afectadas "merecen una asistencia mucho mayor".

El secretario general de la ONU ha afirmado que la comunidad internacional tiene "los conocimientos, los medios y los recursos para detener este brote", instando así a que haya una "determinación colectiva" para actuar antes de que la enfermedad se vuelva más mortífera, difícil y costosa" de frenar.

Si bien ha afirmado que "el mundo todavía tiene la oportunidad de adelantarse a esta crisis", Guterres ha recordado que "el desafío es inmenso", puesto que es una emergencia de salud pública que ha estallado "en uno de los entornos más frágiles del mundo".

"Tres décadas de conflicto sólo en la provincia de Ituri han desplazado a un millón de personas y debilitado gravemente el acceso a los alimentos, la atención médica y otros servicios básicos. En toda la región, más de 12 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y protección", ha advertido.

Asimismo, los servicios sanitarios están "sobrecargados" y han sido atacados centros de tratamiento para el ébola y ambulancias en distintos puntos del país, además de que más de 40 trabajadores han perdido la vida intentando combatir la enfermedad.

"El personal humanitario enfrenta tanto la amenaza del virus como la amenaza de violencia. Merecen nuestro reconocimiento y apoyo. Hemos nombrado a un coordinador superior de Naciones Unidas para el ébola y tenemos cinco prioridades", ha dicho.

Entre ellas, Guterres ha señalado que han fomentado "la participación comunitaria para generar confianza y contrarrestar el miedo y la desinformación". Además, los equipos de la ONU trabajan para fortalecer los sistemas de vigilancia con respecto al ébola y han aumentado los servicios de atención, sin olvidar tampoco el sistema de "entierros seguros y dignos" para las víctimas.

"Hemos reforzado la preparación y la coordinación con Sudán del Sur y República Centroafricana. Los Centros de África para el Control y la Prevención de las Enfermedades también están desempeñando un papel decisivo, movilizando conocimientos especializados y solidaridad en toda la región", ha explicado.

Pese a que el trabajo conjunto ayuda a "construir una respuesta integrada en el terreno", Guterres ha vuelto a reiterar que las brechas en la financiación hacen que la respuesta para combatir el ébola --que ha dejado más de 2.700 muertos, así como 5.700 casos positivos-- sea "más difícil".

"Estamos haciendo todo lo posible para invertir en esa respuesta, incluso a través de más de 80 millones de dólares de fondos mancomunados de la ONU y el apoyo de los socios", ha dicho Guterres, que ha alertado de que el brote de ébola, que registra 500 nuevos casos cada semana, seguirá extendiéndose, afectando especialmente a mujeres y niños.