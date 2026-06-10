Guterres pide respetar el alto el fuego y restablecer el tráfico marítimo en el marco del conflicto en Irán

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Xie E / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido este miércoles respetar el alto el fuego en el marco de la guerra de Irán y a restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, así como a establecer negociaciones nucleares "serias" sobre el programa nuclear iraní.

"El mundo necesita un alto el fuego, con el restablecimiento de los derechos y libertades de navegación de conformidad con el Derecho Internacional y la resolución 2817 del Consejo de Seguridad, y negociaciones serias sobre la cuestión nuclear, que garanticen que el programa nuclear de Irán sea exclusivamente pacífico", ha expresado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En este sentido, ha instado a las partes a respetar el alto el fuego y redoblar sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo duradero, mientras que también ha recordado que "toda amenaza a la soberanía nacional y la integridad territorial constituye una violación del Derecho Internacional" ante los ataques en el Golfo.

"Las restricciones a los derechos y libertades de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores están causando dificultades e inestabilidad en todo el mundo, elevando los precios de la energía e interrumpiendo las cadenas de suministro, encareciendo los fertilizantes y exacerbando la ira, impulsando la inflación y acumulando deuda, y en los estados frágiles, aumentando el riesgo de nuevos conflictos", ha dicho.

El secretario general ha indicado así que el conflicto en la región "repercute a través de fronteras y continentes, mediante tensiones políticas, desplazamientos y una creciente inseguridad en los mercados y rutas comerciales, y el aumento del precio de los alimentos y el combustible". "La población de la región está pagando un precio brutal, que se extiende al resto del mundo, a países y comunidades vulnerables", ha reiterado.

Guterres ha instado así a "explorar una nueva arquitectura de seguridad para el Golfo" que esté "basada en el respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los Estados, la no injerencia y una mayor cooperación multilateral".

Por otro lado, ha alertado del riesgo de que haya una "mayor escalada" en Líbano y ha pedido un "alto el fuego integral que sea respetado por todas las partes" y que permita aliviar "el sufrimiento de las comunidades a ambos lados de la Línea Azul".

"Todas las partes deben trabajar para alcanzar una solución diplomática. Un acuerdo que respete la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Líbano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, de conformidad con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Apoyo plenamente el monopolio de armas por parte del Gobierno libanés", ha dicho.

Así, Guterres ha lamentado la muerte de civiles: el desarraigo de comunidades; la "extensa demolición de viviendas e infraestructura civil" en el sur de Líbano; el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas o la muerte de siete 'cascos azules' de Naciones Unidas, uno de ellos la semana pasada.

"Insto a que se mantenga la presencia uniformada de Naciones Unidas tras la retirada de la FINUL. Felicito a Estados Unidos por facilitar las conversaciones entre Israel y Líbano, y espero que las negociaciones posteriores contribuyan a una paz y estabilidad duraderas", ha resaltado.

SOBRE GAZA Y CISJORDANIA

De igual forma, ha instado a "abordar la crisis que subyace a la inestabilidad regional generalizada", poniendo el foco en el conflicto palestino-israelí, que lleva "décadas sin resolverse", y pidiendo el retorno a la solución de dos Estados sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados.

"Es hora de tomar en serio la única vía creíble para avanzar: el fin de la ocupación y una solución de dos Estados, donde dos Estados independientes, soberanos y democráticos, Israel y Palestina, convivan en paz y seguridad dentro de sus fronteras seguras y reconocidas", ha precisado.

Guterres ha indicado así ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la situación en el territorio palestino ocupado, concretamente en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, se ha deteriorado "rápidamente".

"A pesar del alto el fuego anunciado hace ocho meses, Gaza sigue enfrentando una profunda incertidumbre y un inmenso sufrimiento humano. La violencia va en aumento, con civiles muertos a diario. Las operaciones humanitarias siguen estando muy limitadas", ha detallado.

"Las necesidades humanas básicas de agua potable, saneamiento, alimentos, vivienda, atención médica y otras no se satisfacen. Además, el Gobierno israelí ha declarado su intención de controlar el 70% de la Franja. Insto a todas las partes a que implementen íntegramente y sin demora el plan integral facilitado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía", ha agregado.

Guterres ha subrayado además que "cualquier solución sostenible en Gaza debe ser compatible con el Derecho Internacional y garantizar la unidad de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este. "Gaza es y debe seguir siendo una parte integral de un Estado palestino", ha argüido.

Asimismo, también ha recordado que hay informaciones alarmantes sobre la violencia perpetrada por colonos en Cisjordania, "con un promedio de seis ataques diarios". "Se demuelen viviendas, se destruyen granjas y se confiscan tierras", ha dicho, agregando que el "desplazamiento continuo de palestinos ha alcanzado niveles no vistos desde 1967".

"La amenaza de un intento de anexión que, al igual que la ocupación que duró décadas, carecería de validez legal. El riesgo de imposibilitar una solución de dos Estados cuando no existe otra opción viable y, en todo momento, la presunción de impunidad: estas injusticias deben cesar, y los Estados miembros deben cumplir con todas sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional", ha dicho el secretario general.