Guterres se solidariza con las víctimas de Ratko Mladic tras la muerte en prisión del excomandante serbobosnio

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha "tomado nota" este jueves de la muerte en prisión del excomandante serbobosnio Ratko Mladic, condenado en noviembre de 2017 por crímenes de guerra y de lesa humanidad, expresando su solidaridad a las víctimas, los supervivientes y sus familias.

"El secretario general se solidariza con las víctimas, supervivientes y familias que sufrieron los delitos por los que el Mladic fue declarado culpable. Dichas conclusiones judiciales son definitivas y los hechos probados de forma concluyente forman parte de la historia oficial", ha señalado en un comunicado.

En este sentido, ha reclamado a "todas las personas en posiciones de poder que se abstengan de negar la gravedad de los delitos" por los que fue condenado, incluyendo el genocidio de Srebrenica, en el que más de 8.000 musulmanes fueron detenidos y trasladados a almacenes, escuelas y campos, para ser ejecutados a tiros de forma masiva durante días.

"Condeno enérgicamente toda negación del genocidio de Srebrenica como un acontecimiento histórico y todas las acciones que glorifiquen a los condenados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio por tribunales internacionales", ha sentenciado.

Asimismo, ha señalado que "la rendición de cuentas sigue siendo un paso esencial para una paz duradera", para la construcción de "confianza" y la "reconciliación" en la región. "La ONU sigue plenamente comprometida con el apoyo a los esfuerzos encaminados a lograr la rendición de cuentas y la justicia para todos", ha zanjado.

"NECESIDAD DE JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIONES"

Por su parte, la directora de Justicia Internacional de la ONG Human Rights Watch (HRW), Liz Evenson, ha afirmado que "la muerte de Ratko Mladic es un recordatorio de la continua necesidad de justicia, verdad y reparaciones en los Balcanes".

"La plena rendición de cuentas por crímenes tan terribles en Bosnia y otros lugares exige un compromiso de los gobiernos con la justicia, incluso décadas después de los propios acontecimientos", ha indicado Evenson en un comunicado.

Mladic --condenado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica en julio de 1995-- ha muerto este jueves en un hospital en la prisión de La Haya a los 84 años.

El tribunal ha abierto una "investigación exhaustiva" sobre las circunstancias de la muerte. "En el momento de su fallecimiento, Mladic se encontraba a la espera de ser trasladado a un Estado para cumplir el resto de su condena", ha indicado la corte.