Guterres, "sumamente preocupado" por la situación en Cuba y sus necesidades petroleras ante las amenazas de EEUU

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado este miércoles estar "sumamente preocupado" por la situación humanitaria en Cuba ante la necesidad del país caribeño de importar petróleo y ha reiterado la demanda de larga data de la Asamblea General de que Estados Unidos detenga su embargo sobre la isla.

"Me han preguntado sobre la situación actual en Cuba, y puedo decirles que el secretario general está sumamente preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsará, si no se satisfacen sus necesidades petroleras", ha subrayado en rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Según sus palabras, el dirigente portugués ha instado a todas las partes a "promover el diálogo y el respeto al Derecho Internacional" y ha recordado que, "durante más de tres décadas, la Asamblea General ha pedido constantemente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba".

Guterres se ha pronunciado de este modo mientras la ONU trabaja con el Ejecutivo cubano para ver cómo puede "aliviar la situación", que su propio personal está observando sobre el terreno mientras la isla hace frente a la escasez de crudo agravada por la amenaza lanzada el pasado viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El inquilino de la Casa Blanca advirtió de que impondría nuevos aranceles a todo país que envíe crudo a Cuba, alegando el supuesto apoyo a organizaciones terroristas y a potencias extranjeras por parte del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que ha rechazado estas acusaciones y ha mostrado su disposición a "reactivar" la cooperación con Washington en diversos asuntos, incluida la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que se saldó con la muerte de más de un centenar de personas y con la captura del presidente Nicolás Maduro, supuso también el corte del flujo de hidrocarburos de este país hacia Cuba, que a cambio prestaba servicios de protección y seguridad a través de sus fuerzas.

En este nuevo escenario, las tensiones entre Washington y La Habana se han recrudecido, mientras múltiples países, organizaciones e incluso figuras como el Papa León XIV han pedido diálogo. Ante este marco, el Gobierno chino ha confirmado el envío de ayuda financiera y humanitaria a Cuba, mientras que México ha manifestado su intención de asistir al país caribeño al tiempo que negocia con Estados Unidos el suministro de petróleo "por razones humanitarias".