Guterres ve "muy probable" la reanudación de las negociaciones entre EEUU e Irán

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha determinado este martes que es "muy probable" que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se reanuden y ha instado a ambos países a continuar con las conversaciones para lograr la paz en la región.

"Es muy probable que estas conversaciones se reanuden. Hoy he tenido una llamada telefónica con el viceprimer ministro de Pakistán y quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi enorme admiración a Pakistán por la importantísima iniciativa que ha venido teniendo para llevar la paz a Oriente Próximo", ha señalado en declaraciones a la prensa desde Nueva York.

Guterres ha afirmado que es "esencial" que las negociaciones continúen, si bien se ha mostrado cauto al respecto. "Creo que sería poco realista esperar que un problema tan complejo y duradero pueda resolverse en la primera sesión. Por tanto, necesitamos que las negociaciones continúen y necesitamos un alto el fuego a medida que avancen las negociaciones", ha reiterado.

Sobre el proceso entre Líbano e Israel, ha afirmado que el diálogo será importante para "crear las condiciones para un cambio en la forma en que los actores han venido desarrollando sus actividades", señalando tanto al partido-milicia chií Hezbolá como a Israel de "desestabilizar" Líbano.

"Siempre que Israel ocupa parte del territorio de Líbano, ese es el pretexto que utiliza Hezbolá para decir: 'No podemos desarmarnos. Debemos mantener la resistencia'. Cada vez que Hezbolá envía cohetes contra Israel, incluso después de haber prometido que no lo haría, Israel utiliza inmediatamente ese pretexto para esta operación masiva contra Líbano", ha argüido.

El secretario general de la ONU ha instado así a ambas partes a "trabajar juntos en lugar de que Líbano sea víctima de este tipo de conjugación negativa de las acciones de Hezbolá e Israel". "El Gobierno de Líbano, está totalmente comprometido por un lado, con la integridad territorial de Líbano, pero por otro, pretende tener el monopolio del uso de la fuerza, lo que implica el desarme de Hezbolá", ha aseverado.