Hallado un segundo cadáver en las labores de búsqueda del naufragio de la familia española en Indonesia

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de rescate han encontrado un segundo cuerpo sin vida en el lugar donde se están realizando las labores de búsqueda de los tres cuerpos desaparecidos de un familia española tras el naufragio de una embarcación en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia.

"Exactamente a las 08.47 horas (hora local) de esta mañana, el equipo SAR (equipo de rescate) conjunto encontró un cuerpo sospechoso de ser una víctima del KM Putri Sakinah", ha indicado el coordinador del operativo de búsqueda, Fathur Rahman, en un comunicado recogido por el diario indonesio 'Kompas'.

Todavía no han podido confirmar la identidad del cadáver, que será trasladado al hospital de Komodo para ser sometido a un examen forense por la Policía.

Las labores de rescate se han extendido diez días y continuarán con la búsqueda de los otros dos cadáveres desaparecidos. El pasado lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de una de las menores --de 12 años de edad-- perteneciente a la familia del entrenador de fútbol Fernando Martín, también desaparecido.

Los desaparecidos se encontraban a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora de este viernes mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental,