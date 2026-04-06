Hallados muertos dos de los cuatro desaparecidos en Haifa (Israel) tras el impacto de un misil iraní

Fuerzas de seguridad israelíes y personal de emergencia en el lugar del ataque con misiles iraníes en Haifa, en el norte de Israel - Europa Press/Contacto/JINI via Xinhua

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos de las cuatro personas desaparecidas en la ciudad de Haifa, en el noroeste de Israel, tras el impacto de un misil iraní, han sido rescatadas muertas de entre los escombros que ha dejado el proyectil, mientras las autoridades buscan a las dos víctimas restantes.

Así lo ha indicado el Servicio de Bomberos y Rescate israelí, que ha anunciado que, tras horas de esfuerzos en colaboración con el Mando del Frente Interno del Ejército israelí, los operativos "han rescatado a dos personas atrapadas que han sido halladas bajo los escombros sin signos de vida", según el comunicado recogido por 'The Times of Israel'.

Sin embargo, "las operaciones y los intentos de rescate siguen en curso en estos momentos con el fin de llegar a otras dos personas atrapadas o desaparecidas", ha informado el Servicio acerca de un ataque que hasta el momento se había saldado con un balance de un hombre de 82 años con lesiones de carácter grave, otras tres con heridas leves y cinco más con cuadros de ansiedad.