Hamás acusa al Gobierno israelí y a la antigua Administración Biden de obstaculizar la paz en Gaza

El movimiento islamista palestino Hamás ha denunciado que la antigua Administración del expresidente estadounidense Joe Biden acabó obstaculizando deliberadamente las negociaciones de paz para Gaza como también las está saboteando el Gobierno israelí ahora, en particular la semana pasada, cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó una oferta de paz aceptada por Hamás para poner fin al conflicto y evitar la ocupación de la ciudad de Gaza.

Hamás se ha remitido a una entrevista concedida al Canal 13 de la televisión israelí en la que el exportavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller, confirmó que Netanyahu estaba saboteando las negociaciones por su "intransigencia" pero la Casa Blanca se abstuvo de hacer públicas las tensiones "para no ayudar a Hamás".

"Hubo momentos en los que teníamos muchas ganas de hacerlo público y dejar claro que pensábamos que el primer ministro estaba siendo completamente intransigente y dificultando llegar a un acuerdo", confesó Miller durante la entrevista. "Queríamos hablar con firmeza con el gobierno de Israel a puerta cerrada, pero al final no hicimos nada que, pensábamos, pudiera dificultar más un acuerdo", indicó.

Para Hamás, "estas admisiones estadounidenses, y antes de ellas, las israelíes, confirman que Netanyahu es el verdadero obstáculo de los acuerdos de intercambio y del alto el fuego", ha hecho saber el movimiento islamista en un comunicado recogido por la agencia palestina Safa tras el rechazo de Netanyahu a una oferta que, según fuentes próximas a la negociación, era muy parecida a la presentada por el actual enviado estadounidense a la región, Steve Witkoff, siguiendo las directrices israelíes.

"Aceptamos un acuerdo parcial y mostramos disposición para un acuerdo integral, pero Netanyahu rechaza todas las soluciones", ha lamentado la organización antes de insistir que "el acuerdo sobre un alto al fuego es el único camino para la devolución de los prisioneros, y Netanyahu asume la plena responsabilidad por el destino de los prisioneros que quedan con vida".