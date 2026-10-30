Hamás acusa a Israel de intensificar el "castigo colectivo" contra los palestinos con su operación en Hebrón

Un militar del Ejército de Israel en Hebrón, Cisjordania (archivo) - Mosab Shawer / Zuma Press / Europa Press

Israel anuncia la detención de cuatro "terroristas" en una nueva incursión en la ciudad de Yenín

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESSS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este viernes a Israel de intensificar el "castigo colectivo" contra la población de Hebrón tras las operaciones lanzadas la semana pasada en la ciudad, incluidas demoliciones y detenciones, en respuesta a un ataque perpetrado por dos palestinos que dejó dos militares israelíes muertos y tres heridos.

"La continua agresión sionista contra la ciudad de Hebrón y las ciudades y localidades de la Cisjordania ocupada representa una peligrosa escalada en la política de castigo colectivo aplicada por la ocupación contra nuestro pueblo, así como un intento desesperado por quebrantar su voluntad y su firmeza en su propia tierra", ha afirmado el grupo islamista.

Así, ha subrayado que "las operaciones de demolición y destrucción llevadas a cabo por las fuerzas de ocupación no otorgarán a la ocupación seguridad ni legitimidad", antes de argumentar que, de hecho "solo reforzarán la determinación del pueblo a la hora de defender sus derechos nacionales, así como su tierra y sus lugares sagrados".

"Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y a las organizaciones de Derechos Humanos y humanitarias para que asuman sus responsabilidades legales y morales, y para que adopten medidas urgentes a fin de detener la agresión", ha zanjado, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Las autoridades locales han denunciado que más de 2.600 palestinos se han visto desplazados a la fuerza por estas operaciones israelíes, mientras que el gobernador de Hebrón, Jaled Dudin, aseguró que las fuerzas israelíes están "destruyendo deliberadamente hogares e intimidando a los residentes".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, condenó el lunes la "agresiva operación" por parte de Israel, que incluye, además del desplazamiento forzoso de palestinos de la citada localidad, "la demolición de viviendas y locales comerciales, y ha privado a los residentes de la posibilidad de circular libremente".

El Ejército de Israel inició la semana pasada un cierre de la ciudad de Hebrón en respuesta al ataque, perpetrado por dos palestinos que murieron tiroteados posteriormente por las fuerzas israelíes, algo que se ha visto acompañado por otras incursiones israelíes en otros puntos de Cisjordania.

De hecho, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este mismo viernes la detención el jueves en la ciudad de Yenín (norte) de cuatro "terroristas" palestinos a los que acusa de "tráfico de armas". "Los terroristas han sido entregados para las investigaciones por parte de las fuerzas de seguridad", han zanjado.