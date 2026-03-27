Hamás afirma que el plan presentado por el director de la Junta de Paz "contradice" la propuesta de Trump para Gaza

Palestinos entre tiendas de campaña para desplazados y edificios en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Matar Al-Zaq

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado este viernes la propuesta presentada por el director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov, para el desarme del grupo islamista y ha afirmado que "contradice" el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja, cuya aplicación fue pactada en octubre entre la formación y el Gobierno de Israel.

Basem Naim, miembro del brazo político de Hamás, ha indicado que "Mladenov vincula el asunto de las armas con la entrada del comité administrativo (palestino, que se hará cargo de la gestión de Gaza) y las fuerzas internacionales, la retirada de los sionistas y el plan de reconstrucción".

Así, ha recalcado que esto "contradice el acuerdo de Sharm el Sheij, la resolución 2028 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el propio plan de Trump", antes de acusar al diplomático búlgaro de intentar "girar las cosas de una forma que beneficie a la agenda de la ocupación".

Naim ha subrayado además que Mladenov "ignora totalmente el hecho de que la ocupación no ha cumplido nada de la primera fase ni ha dado garantías para la aplicación de sus otros compromisos", tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Mladenov amenaza a los palestinos con un retorno a la guerra en nombre de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu y su gobierno fascista, en lugar de ser un enviado de un consejo que se autodenomina 'Junta de Paz'", ha argumentado, al tiempo que ha dicho que el diplomático "habla de violaciones del alto el fuego sin mencionar quién lo viola, que solo son los israelíes".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "Mladenov pasa por alto el asesinato de más de 750 palestinos desde que se firmó el acuerdo", así como el hecho de que Israel "evita la entrada de materiales de reconstrucción" y mantiene restricciones sobre el tránsito a través del paso de Rafá, en la frontera con Egipto.

"Quieren lograr sus objetivos a expensas de nuestro pueblo y sus derechos legítimos para satisfacer a los estadounidenses y los israelíes", ha zanjado Naim, después de que Mladenov afirmara esta semana que la primera fase del plan para Gaza está "prácticamente completada".

Las palabras de este alto cargo de Hamás han llegado horas después de que la cadena de televisión qatarí Al Jazeera desvelara la propuesta presentada por Mladenov a Hamás, un documento que refleja que el desarme del grupo, uno de los componentes del acuerdo, sea aplicado gradualmente durante un periodo de varias fases que se extendería un total de ocho meses.

Según estas informaciones el desarme sería acometido a cambio de que Israel cumpliera sus propias obligaciones con el acuerdo, incluida la entrega de permisos para la entrada de materiales de construcción a Gaza y el aumento de las entregas de ayuda humanitaria al enclave, si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre los puntos de la propuesta.

ETAPAS Y DIFICULTADES

Hamás ha dicho en varias ocasiones que no aceptará su desarme mientras Israel mantenga su presencia en Gaza. En la actualidad, ocupa cerca del 51% del enclave tras el repliegue de sus tropas a la 'línea amarilla' fijada como parte del acuerdo, si bien el grupo ha denunciado modificaciones desde octubre por parte de las fuerzas israelíes para incrementar las zonas bajo control.

El grupo islamista ha subrayado además que no aceptaría un desarme debido a los continuados ataques por parte de Israel a pesar del alto el fuego, sin que por ahora esté clara la viabilidad de la propuesta de la Junta de Paz, creada por Trump al hilo de la citada propuesta de paz y con labores de supervisión sobre la administración tecnócrata palestina, que tampoco ha asumido por ahora sus competencias.

El plan de Mladenov contempla, según Al Jazeera, que durante las dos primeras semanas se logre un cese total de las operaciones militares y la aplicación de los protocolos humanitarios por parte de Israel, tras lo que el comité palestino entraría al enclave para asumir sus competencias. Posteriormente, arrancaría el proceso de desarme en sí mismo, incluida la destrucción de túneles usados por Hamás.

Tras un periodo de tres meses se analizaría el cumplimiento de obligaciones durante el periodo previo, tras lo que las tropas israelíes se retirarían al perímetro de Gaza si un comité determina que las facciones palestinas han sido desarmadas. Las fuerzas de Israel quedarían en un perímetro de seguridad no definido hasta garantizar la "seguridad" en la Franja, si bien esta indefinición podría provocar el rechazo de los grupos palestinos.

Durante esta etapa arrancaría igualmente el proceso de reconstrucción, con la retirada de las restricciones de Israel a los materiales de doble uso como cemento, acero, fertilizantes y combustible en Gaza, donde se han confirmado más de 72.260 muertos y cerca de 172.000 heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.