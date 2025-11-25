Hamás anuncia que entregará este martes el cuerpo de un rehén hallado en la Franja de Gaza

Un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el marco de las labores de búsqueda de cadáveres de rehenes israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, ha anunciado este martes que entregará a las 16.00 horas (hora local) de esta jornada el cuerpo de un rehén hallado el lunes por Yihad Islámica en la Franja de Gaza, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunciara una "violación" del acuerdo alcanzado en octubre por los "retrasos" en la entrega de este cadáver.

"Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros de la 'Inundación de Al Aqsa' --nombre que da el grupo a los ataques del 7 de octubre de 2023--, las Brigadas Al Quds y las Brigadas Ezeldín al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí hoy a las 16.00 horas en el centro de Gaza", ha indicado a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Netanyahu ha indicado a primera hora del día que "el grave retraso" en el traslado "inmediato" a Israel del cuerpo hallado el lunes por Yihad Islámica "constituye una nueva violación del acuerdo". "Israel reclama el retorno inmediato de los tres rehenes muertos que siguen retenidos en la Franja de Gaza", ha zanjado, en referencia a los cuerpos de los israelíes Dror Or y Ran Gvirli, y el del tailandés Sudthisak Rinthalak.

El brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas Al Quds, anunció el lunes el hallazgo de los restos de uno de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Hace ya casi dos semanas que las milicias palestinas entregaron al CICR el cuerpo del último rehén en el marco del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza.

La aplicación de este acuerdo incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 28 de los rehenes fallecidos. Además, Israel ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado más de 300 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza.