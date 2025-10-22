Hamás aplaude que la CIJ haya "refutado las falsas acusaciones" de Israel contra la UNRWA

Archivo - Imagen de archivo de un edificio de la UNRWA atacado por el Ejército de Israel - Europa Press/Contacto/Khasan Alzaanin - Archivo

La Autoridad Palestina pide a Israel que aplique el fallo: "Es la única vía para poner fin al sufrimiento al pueblo palestino"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido este martes el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que ha subrayado que Israel "tiene la obligación" de "acceder y facilitar" la distribución de ayuda a la población palestina de la Franja de Gaza y ha apuntado a una falta de "pruebas" que respalden las acusaciones sobre vínculos entre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) y la milicia.

"Acogemos con satisfacción la opinión consultiva emitida hoy por la CIJ, que ha refutado las falsas acusaciones de la entidad de ocupación sionista contra la UNRWA, al tiempo que ha afirmado el vital papel humanitario que desempeña el organismo, junto con otras agencias de la ONU, en la prestación de ayuda al pueblo palestino en la Franja de Gaza", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

Hamás ha remarcado que el fallo del principal órgano judicial de Naciones Unidas menciona la prohibición del uso de la hambruna como arma de guerra y, por tanto, "confirma" que Israel, "que deliberadamente priva de alimentos a los palestinos, está cometiendo una forma de genocidio". También ha enfatizado que las autoridades israelíes "deben abstenerse" de legitimar asentamientos en los territorios palestinos ocupados.

"El énfasis del tribunal en la necesidad de que la ocupación satisfaga las necesidades humanitarias urgentes el pueblo palestino en Gaza constituye un claro llamamiento a la comunidad internacional para que adopte medidas inmediatas para garantizar el ingreso de ayuda humanitaria y evitar su politización o uso como herramienta de presión por parte de la ocupación", ha manifestado.

AUTORIDAD PALESTINA HACE UN LLAMAMIENTO PARA APLICAR EL FALLO

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha celebrado el "histórico fallo" de la CIJ en el que ha concluido que Israel ha bloqueado la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza, violando así sus obligaciones como potencia ocupante y miembro de Naciones Unidas, y ha afirmado que la limitada ayuda que las autoridades israelíes han permitido "no ha aliviado la catastrófica" situación en el enclave.

"El Estado de Palestina insta a Israel --ocupante ilegal--, a todos los Estados y a la comunidad internacional en general a que cumplan con sus obligaciones legales y apliquen el fallo de la Corte, así como los anteriores. Adherirse a estas opiniones consultivas y al Derecho Internacional es el único camino para poner fin al sufrimiento del pueblo palestino y lograr la paz y la seguridad en la región y en todo el mundo", ha señalado.

La cartera diplomática ha hecho hincapié en que esta sentencia "deja muy claro que Israel debe cesar estas políticas ilegales y que los Estados tienen la obligación de presionar a Israel para que cumpla con sus obligaciones al respecto". "Israel debe levantar inmediatamente la prohibición ilegal impuesta a la UNRWA y permitir que todas las demás organizaciones internacionales invitadas por Palestinas operen con libertad y seguridad en Gaza y el resto del territorio palestino ocupado", ha insistido.

El tribunal ha indicado en respuesta a una consulta formulada por la Asamblea General de la ONU que Israel, como potencia ocupante, "tiene la obligación de cubrir las necesidades de la población local, lo que incluye la entrega de productos esenciales y vitales para su bienestar", y ha puntualizado que "el libre movimiento del personal de Naciones Unidas en la zona para la entrega de esta ayuda también debe ser respetado por Israel".