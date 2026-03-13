Hamás aplaude a Países Bajos e Islandia por sumarse a la denuncia contra Israel ante la CIJ

Archivo - Imagen de Gaza. - OMAR ASHTAWY \ APAIMAGES - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido este viernes la decisión de Países Bajos e Islandia de sumarse a la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por genocidio en relación con la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por grupos armados palestinos en octubre de 2023.

"Aplaudimos la decisión oficial de Países Bajos e Islandia de sumarse a la demanda presentada ante la CIJ contra la entidad criminal sionista por cometer un genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza", ha señalado el grupo islamista palestino.

Así, ha recalcado que "se trata de un refuerzo del principio de la justicia internacional y hacia los valores de humanidad y del Derecho Internacional", antes de reiterar la importancia de que "todos los países apoyen los casos presentados ante la CIJ y el Tribunal Penal Internacional (TPI)" contra Israel.

Hamás ha afirmado que es necesario que "los criminales de guerra de sus líderes no escapen al castigo por los horribles crímenes y violaciones cometidos contra el pueblo palestino" en Gaza, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

La CIJ confirmó el jueves que Países Bajos e Islandia han presentado sus solicitudes al respecto y que, por ende, se han sumado a la causa abierta contra Israel, un proceso al que ya se han unido otros países, entre ellos España, durante los últimos años.

Sudáfrica presentó su demanda contra Israel a finales de diciembre de 2023, bajo la premisa de que podía estar cometiéndose un "genocidio" en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 72.000 personas, según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Para Israel, en cambio, se trata de una denuncia "infundada", una tesis que comparte con su principal aliado internacional, Estados Unidos. En este sentido, la defensa israelí acusó a Sudáfrica de presentar una versión "profundamente distorsionada" de la realidad y justificó en fondo y forma la ofensiva.