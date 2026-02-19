Hamás asegura que la "verdadera prueba" para la Junta de Paz de Trump es "lograr el fin de las violaciones" de Israel

Archivo - Imagen de Gaza. - OMAR ASHTAWY \ APAIMAGES - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Hazem Qasem, ha asegurado este jueves que la "verdadera prueba" para la Junta de Paz para Gaza es "lograr el fin de las violaciones cometidas por la ocupación" israelí contra el enclave palestino y ha resaltado la importancia de poner en marcha una "operación humanitaria y un proceso de reconstrucción".

"Lo que se necesita sobre el terreno es lograr que la ocupación cumpla con sus obligaciones y que detenga sus violaciones del alto el fuego establecido", ha indicado, según declaraciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', afín al grupo.

Asimismo, ha resaltado que la experiencia de estos últimos meses "muestra que a la ocupación no le importan estas cuestiones siempre y cuando no vayan acompañadas de una presión real".

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han cifrado este mismo jueves en 72.069 los muertos y en 171.728 los heridos desde el inicio de la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien han reiterado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".

Casi 50 países se han sumado a la sesión inicial de la Junta de Paz, que ha tenido lugar en Washington en el marco del plan de paz del presidente Donald Trump para el futuro del enclave. Esta cifra excede el número de miembros fundadores del organismo, entre los que solo hay dos países de la Unión Europea: Bulgaria y Hungría. La cita, sin embargo, no ha contado con la presencia de representantes palestinos.