Hamás condena el plan de Israel de designar zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado": carece de "legitimidad"

Vista del símbolo nacional de Israel, la estrella de David, en una carretera en zona controlada por la Autoridad Palestina al este de Nablus, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este domingo la decisión de Israel de aprobar la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" como un intento de "robar y judeizar" los territorios palestinos y ha considerado la medida "nula" y carente de legitimidad.

"Es un intento de imponer por la fuerza el asentamiento y la judaización sobre el terreno, en flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas", ha señalado en un comunicado difundido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo.

En la misma nota, ha considerado que la decisión aprobada este domingo es "nula y sin valor emitida por una potencia ocupante ilegítima" y ha asegurado que "la resistencia del pueblo palestino" no permitirá los intentos de Israel "de anexión, judeización y desplazamiento". "La voluntad de nuestro pueblo y su apego a su tierra y a sus derechos nacionales inalienables seguirán siendo la barrera infranqueable contra las políticas y los planes expansionistas de la ocupación", ha agregado al respecto.

Así las cosas, Hamás ha hecho un llamamiento a la comunicad internacional, incluido a la ONU y al Consejo de Seguridad, para que asuman "sus responsabilidades legales y políticas" y tomen "medidas inmediatas para detener la agresión de la ocupación y sus continuas violaciones contra el pueblo palestino".

También ha condenado la medida el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, denunciando lo que constituye, a su entender, como "una anexión 'de facto' del territorio palestino ocupado".

"Es una amenaza a la seguridad y la estabilidad, y una peligrosa escalada y una flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones de legitimidad internacional", ha señalado en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias WAFA, donde ha asegurado que la iniciativa de Israel "no otorgará ninguna legitimidad a la ocupación en la tierra del Estado de Palestina".

Los gobiernos de Qatar, Turquía y Jordania se han sumado a la crítica de una propuesta aprobada este domingo por el Ejecutivo israelí para registrar amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado", por primera vez desde el comienzo de la ocupación en 1967.

La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich; el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz, con la intención de regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus de las zonas ocupadas en los territorios palestinos, un proceso burocrático cuya complejidad llevó a Israel a abandonarlo hace décadas.

Según ha declarado el Ministerio de Exteriores israelí en X, la decisión ha sido adoptada en represalia a los "procedimientos de asentamiento ilegales que la Autoridad Palestina está promoviendo en la Zona C" de Cisjordania, bajo control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel.