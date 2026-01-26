Hamás denuncia que Israel ha intensificado sus bombardeos en Gaza pese al proceso de paz y el alto el fuego

Desplazados palestinos en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este lunes que el Ejército israelí ha intensificado sus bombardeos e incursiones en la Franja de Gaza pese al alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre y el proceso de paz impulsado por Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

"La ocupación continúa la guerra y el asedio pese a las reuniones y conversaciones sobre la paz, su junta, las mediaciones y reuniones. No se ha detenido el derramamiento de sangre de nuestro pueblo en Gaza ni la destrucción de lo que queda en una operación de limpieza étnica a la vista de todo el mundo", ha indicado el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, en un comunicado.

En este sentido, ha detallado que el Ejército israelí sigue violando el acuerdo de alto el fuego en Gaza, "dejando cientos de mártires y miles de heridos como resultado de los bombardeos aéreos y de artillería, operaciones de demolición y los disparos".

Los ataques se producen además, según Qasem, en medio de la ola de frío extremo que azota el enclave palestino --que han dejado decenas de muertos-- así como de las restricciones por parte de Israel al paso de la entrada de equipos de calefacción, suministros alimentarios y equipo médico.

Hamás ha acusado a Israel de violar el alto el fuego en decenas de ocasiones por sus bombardeos y ataques contra palestinos a pesar del acuerdo, si bien las autoridades israelíes argumentan que actúan contra "terroristas" que suponen "amenazas" para sus tropas, desplegadas en la Línea Amarilla, que cubre el 53% del territorio del enclave palestino.

El grupo palestino ha condenado recientemente la inclusión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Junta de Paz para la Franja de Gaza, el órgano superior de gobierno de la iniciativa de paz liderada por Estados Unidos y que estará integrada por más de 50 jefes de Estado de todo el mundo.