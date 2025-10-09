Archivo - Palestinos en una calle de la ciudad de Gaza en medio de la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

Un alto cargo del grupo resalta que "el mundo debe supervisar el comportamiento de Israel a la hora de aplicar el acuerdo"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este jueves que el acuerdo alcanzado con Israel para la Franja de Gaza implica "el fin de la guerra" y ha afirmado que los mediadores han dado "garantías" de que el Ejército israelí no violará el pacto y relanzará su ofensiva, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Mohamad Hamdan, alto cargo del brazo político de Hamás, ha dicho en declaraciones concedidas a la cadena de televisión qatarí Al Araby que "el acuerdo alcanzado por las partes supone el fin definitivo de la guerra en Gaza" y ha agregado que "el mundo debe supervisar el comportamiento de Israel a la hora de aplicar el acuerdo".

Así, ha manifestado que el proceso de liberación de rehenes no arrancará hasta que no haya un anuncio formal sobre el alto el fuego y ha afirmado que el mismo debería entrar en vigor una vez que el Gobierno de Israel apruebe el pacto, para lo cual está previsto que se reúna durante la jornada de hoy, si bien por ahora no hay una hora fijada para ello.

Hamdan ha detallado además que el Ejército israelí debería retirarse en las próximas horas de las principales ciudades de Gaza, incluidas la ciudad de Gaza, Rafá y Jan Yunis, al tiempo que ha defendido que "la primera fase satisfará la demanda más importante del pueblo palestino, que es detener la agresión".

En este sentido, ha desvelado que el acuerdo incluye también la apertura de cinco pasos fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria, con una media de 600 camiones diarios, en un proceso que estará encabezado por organismos internacionales y sin la participación de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos.

El alto cargo de Hamás ha insistido además que la situación de Gaza debería ser "administrada" por "figuras palestinas nacionales, sin interferencia israelí", al tiempo que ha manifestado que Hamás y otras facciones gazatíes han presentado una lista con 40 candidatos. "La gobernanza de Gaza es un asunto nacional y no permitiremos injerencias extranjeras", ha zanjado.

Las palabras de Hamdan, quien reside en Qatar y no ha sido parte de la delegación negociadora de Hamás en los contactos indirectos de los últimos días en Egipto, son las primeras por parte de un miembro del grupo desde el anuncio del acuerdo entre Israel y la formación, al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja.

Trump ha desvelado en su cuenta en la red Truth Social que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto, tras lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hablado de "un gran día para Israel" y ha anunciado que su Ejecutivo se reunirá hoy para firmar el acuerdo. Por su parte, Hamás ha confirmado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros".

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos --entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.