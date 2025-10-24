Hamás dice que las palabras de Trump contra la anexión de Cisjordania por parte de Israel son "positivas"

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo. - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha descrito este viernes como "positivas" las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de una posible anexión de Cisjordania por parte de Israel, después de que el Parlamento israelí aprobara en primera lectura un proyecto a tal fin, duramente criticado por los países de la región.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha afirmado que esta postura de Trump es "positiva" y ha sostenido que "va en línea con los intereses del alto el fuego", al tiempo que ha reiterado que el grupo "está comprometido con los detalles del acuerdo alcanzado a través de los mediadores", que supuso aceptar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja de Gaza.

Así, ha reclamado a Israel que "cumpla con sus obligaciones, principalmente deteniendo la agresión, levantando el cerco y permitiendo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Qasem ha manifestado además que el grupo islamista busca un "consenso nacional para resolver todos los asuntos pendientes sobre la formación de un gobierno en Gaza tras la guerra", tras una reunión el jueves en Egipto entre diversas facciones palestinas.

El encuentro en El Cairo, en el que no participó Al Fatá, según fuentes palestinas, tenía como objetivo buscar un acuerdo para la formación de una autoridad de tecnócratas. Está previsto que próximamente haya una reunión expandida a la que se sumen el partido de Mahmud Abbas y altos cargos de Egipto.

En esta línea, Qasem ha explicado en una entrevista concedida a la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, que Hamás "entra en el diálogo nacional con mente abierta y la mano tendida a la Autoridad Palestina y otras fuerzas nacionales", antes de defender que la AP "se alinee con el consenso nacional prevaleciente en Gaza y entre al diálogo también con una mente abierta".

"El periodo actual es peligroso no solo para Hamás, si no para todo el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania", ha alertado, al tiempo que ha resaltado que el grupo ha recibido garantías de los mediadores --Egipto, Turquía, Qatar y Estados Unidos-- sobre que "la guerra ha terminado de forma efectiva" y que la aplicación de la propuesta de Trump supone "su final total".

Por ello, ha afirmado que la puesta en marcha de la segunda parte de la propuesta "requiere discusiones y aclaraciones con los mediadores", ya que la misma "implica asuntos amplios y complejos que necesitan posturas detalladas". Además, ha reiterado que Hamás busca "lograr un fin total y duradero de la guerra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".

El portavoz del grupo ha asegurado además que los mediadores están siendo notificados de las violaciones del alto el fuego por parte de Israel y ha denunciado que el Gobierno de Benjamin Netanyahu "mantiene cerrado el paso de Rafá --en la frontera con Egipto--, bloqueando la entrada de una ayuda suficiente".

Qasem ha denunciado que las autoridades israelíes "usan las condiciones humanitarias como una moneda de cambio político", algo que "ya han hecho durante años con el bloqueo a Gaza", motivo por el que ha reclamado a la comunidad internacional que actúe para garantizar que la población del enclave recibe ayuda humanitaria para hacer frente a la crisis y la hambruna.