Hamás dice que "la resistencia es legítima" y que las palabras de un alto cargo fueron "sacadas de contexto"

Musa abú Marzuk expresó reservas sobre los ataques del 7 de octubre de 2023, según una entrevista a 'The New York Times'

El grupo dice que las declaraciones de Abú Marzuk "no reflejan el contenido completo de sus respuestas" ni "su verdadero significado"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha recalcado que "el arma de la resistencia es un arma legítima" y ha afirmado que las palabras de un alto cargo del grupo publicadas recientemente por el diario 'The New York Times' en las que expresó reservas sobre los ataques del 7 de octubre de 2023 fueron "sacadas de contexto".

Según el diario estadounidense, Musa abú Marzuk, alto cargo de Hamás, afirmó en una entrevista que no habría respaldado los ataques "si hubiera esperado que lo que ha pasado hubiera podido pasar", en referencia a la devastación causada por la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza, que dejó más de 48.300 muertos y más de 110.000 heridos.

En respuesta, el portavoz del grupo islamista, Hazem Qasem, ha subrayado que "Hamás está comprometido con el arma de la resistencia como un arma legítima y no hay debate sobre esto mientras haya exista la ocupación de la tierra palestina", según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

Así, ha afirmado que "las afirmaciones atribuidas a Musa abú Marzuq no representan la posición de Hamás" y ha recalcado que "el comportamiento agresivo y destructivo de la ocupación en todas sus guerras contra los pueblos de la región es la razón de la destrucción a la que fue sometida la Franja de Gaza, mientras que ahora (Israel) continúa su política de destrucción en Cisjordania".

"La resistencia en todas sus formas seguirá siendo un derecho legítimo de nuestro pueblo hasta la liberación y el retorno, mientras que la épica del 7 de octubre seguirá siendo un punto de inflexión en la historia de todos los pueblos ocupados y un giro estratégico en el camino de la lucha nacional palestina", ha zanjado.

Posteriormente, Hamás ha publicado un comunicado en el que ha hecho hincapié en que "las afirmaciones atribuidas a Abú Marzuk en 'The New York Times' son incorrectas y están sacadas de contexto". "La entrevista fue llevada a cabo hace varios días y las declaraciones publicadas no reflejan el contenido completo de sus respuestas y fueron sacadas de contexto de una forma que no refleja su verdadero significado", ha añadido.

El grupo ha incidido en que "Abú Marzuk subrayó en que la bendita operación del 7 de octubre es una expresión del derecho de nuestro pueblo a la resistencia y una muestra de su rechazo al cerco, la ocupación y los asentamientos", al tiempo que dijo que "la ocupación criminal es la causa de los crímenes de guerra y genocidio que cometió en la Franja de Gaza, que suponen una violación del Derecho Internacional y sacudieron al mundo entero".

"Abú Marzuk subrayó el compromiso del movimiento con sus firmes posiciones y el derecho de nuestro pueblo a resistir hasta que la ocupación sea eliminada de todas nuestras tierras y reiteró la firme posición de Hamás de adherirse al derecho a la resistencia en todas sus formas hasta la liberación y el retorno, con la lucha armada como punta de lanza", ha defendido.

Por último, el grupo ha asegurado que "Abú Marzuq explicó que el arma de la resistencia pertenece al pueblo palestino y que su objetivo es proteger a la población y sus lugares santos, así como que no es permisible dejarla de lado ni renunciar a ella mientras exista una ocupación de la tierra palestina".

"LAS MASACRES NO DARÁN LEGITIMIDAD"

De hecho, el grupo islamista ha publicado otro comunicado este martes con motivo del 31º aniversario de la matanza perpetrada por el fundamentalista judío Baruch Goldstein en la Tumba de los Patriarcas de Hebrón, donde asesinó a 29 fieles palestinos mientras rezaban en 1994, en el que destaca que "las masacres de la ocupación no le darán legitimidad o soberanía sobre un solo centímetro de la tierra palestina".

Hamás ha afirmado que Israel "no logrará romper la voluntad del pueblo de permanecer firme y resistir en defensa de su tierra y sus lugares santos" y ha reiterado su condena a la "horrible masacre" perpetrada por Goldstein en el lugar, conocido como la mezquita de Ibrahim por los musulmanes.

"Este aniversario tiene lugar en medio del aumento de los crímenes de la ocupación en todo Cisjordania y en el Jerusalén ocupado y ante la continuada aplicación de sus agresivos planes de anexión, desplazamiento e irrupción y profanación de la bendita mezquita de Al Aqsa, lo que confirma su sistemática política criminal contra nuestra tierra, nuestro pueblo y nuestros lugares santos", ha argüido.

Además, ha indicado que "la masacre en la mezquita de Ibrahim en Hebrón es parte de un patrón fascista sistemático y repetid contra el pueblo palestino, con unos detalles que el mundo presenció en la agresión contra Gaza por parte del criminal (primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu, su gobierno extremista y su ejército sionista".

"Suponen una verdadera amenaza no sólo a nuestra tierra y nuestro pueblo, sino también a la seguridad y la estabilidad de la región y el mundo, en medio del silencio internacional y el fracaso a la hora de que rindan cuentas y se ponga fin a sus violaciones", ha alertado el grupo, que ha denunciado además los "planes de judaización y asentamiento" en Cisjordania y Jerusalén Este.

En este sentido, ha acusado a Israel de intentar "destruir la identidad" palestina y musulmana en estos territorios, si bien ha afirmado que el Gobierno israelí "no tendrá éxito a la hora de aterrorizar a la población palestina o de falsificar los hechos históricos", al tiempo que ha pedido a los tribunales internacionales que procesen a los altos cargos israelíes responsables de "atroces crímenes" en los Territorios Palestinos Ocupados.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los palestinos a "mantener la firmeza, perseverancia y resistencia" y a "reforzar los lazos de cohesión nacional y solidaridad, como una estructura sólida". "Sois la roca bajo la que los planes del enemigo y sus apoyos para desplazar y liquidar la causa nacional quedará aplastada", ha manifestado el grupo islamista.

"Afirmamos que estamos con vosotros en una única trinchera hasta que nuestros derechos sean materializados, nuestras aspiraciones sean logradas, nuestro enemigo sea derrotado y nuestro Estado independiente sea establecido, con Jerusalén como capital", ha zanjado Hamás.