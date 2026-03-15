Hamás espera que Teherán continúe apoyando la causa palestina bajo el liderazgo de Mojtaba Jamenei

Concentración en apoyo del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en la Teherán, Irán - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reiterado este sábado su enhorabuena y su apoyo a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, en sustitución de su padre, el fallecido ayatolá Alí Jamenei, y ha manifestado su esperanza de que Teherán continúe apoyando a los simpatizantes del movimiento y la causa palestina bajo las órdenes del nuevo mandatario.

"Reciba nuestras más sinceras felicitaciones y bendiciones por su elección como líder supremo de Irán. Confiamos en que, bajo su liderazgo, la República Islámica seguirá apoyando al pueblo palestino, su causa y su resistencia, tal como lo ha hecho durante las últimas décadas", se lee en una carta dirigida a Mojtaba Jamenei y firmada por Mohammed Darwish, jefe del órgano asesor de Hamás, recogida por el diario palestino 'Filastin', afín al grupo.

En su misiva, el representante de Hamás ha trasladado nuevamente al nuevo líder iraní sus condolencias por el asesinato de su padre, asegurando que "comparten el dolor por esta pérdida", al tiempo que ha aplaudido su nombramiento como máxima autoridad del país como una muestra de que "las sólidas instituciones de la República Islámica no pueden ser socavadas desde el exterior".

El mensaje subraya asimismo la "fortaleza" del régimen iraní, así como la "cohesión de sus instituciones", dos características "fuente de fortaleza" frente a "los planes de los enemigos", que --sostienen desde Hamás- no lograrán hacer mella en la República Islámica ni afectar su influencia regional.

El propio Movimiento trasladó ya este miércoles su "sincera felicitación" a Irán por la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo tras el asesinato de su padre en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático. A esta reacción se sumaron, entre otros, Yihad Islámica y el Movimiento Muyahidín Palestino, escindido de Al Fatá.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el pasado domingo como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.