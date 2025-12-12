Hamás lamenta los muertos por la tormenta en Gaza y asegura que forma parte de la "guerra de exterminio" de Israel

Archivo - Imagen de archivo de una niña en una calle anegada de Gaza. - Yousef Masoud/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha lamentado este viernes las muertes causadas por la tormenta polar que afecta a la Franja de Gaza desde hace varios días y ha asegurado que la situación supone una "extensión" de la "guerra de exterminio" que sufre el pueblo palestino.

"El colapso y las muerte que están teniendo lugar en Gaza son una extensión de la guerra y muestran el fracaso del sistema internacional a la hora de ofrecer ayuda en la Franja", ha indicado el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, en un comunicado.

"Esto constata la falta de capacidad por parte de la comunidad internacional de ofrecer algo de alivio a Gaza" ante la "guerra genocida" y el "asedio que sufre la gente del enclave", después de que se confirmaran a causa trece fallecidos por las inundaciones y las bajas temperaturas.

Así, ha criticado los "contiguos derrumbes de las viviendas que ya han sido objeto de bombardeos debido a la tormenta", algo que está "provocando más muertes" y que "refleja la magnitud sin precedentes del desastre humanitario causado por la guerra criminal sionista".

"Es necesario que se tomen medidas por parte de todas las partes implicadas para poner fin al exterminio e iniciar inmediatamente un proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza que permita que la población obtenga una vivienda digna", ha puntualizado, antes de advertir de que los suministros que entran "no cumplen los mínimos requeridos ni protegen contra el viento, el agua o el frío".