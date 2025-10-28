Hamás niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel

Una excavadora enviada por Egipto trabaja en labores de búsqueda y rescate en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, tras el alto el fuego entre Israel y Hamás (archivo) - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha negado que el grupo tenga información sobre la ubicación de los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel, antes de insistir en que la formación islamista procederá a ello "lo antes posible", entre las críticas de las autoridades israelíes por los retrasos en el proceso.

"Las afirmaciones de la ocupación sobre que Hamás conoce la ubicación de los cuerpos de sus prisioneros es falsa, especialmente ante los cambios sufridos por Gaza a causa de la agresión", ha dicho el portavoz del grupo, Hazem Qasem, en referencia a la ofensiva militar lanzada contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Estamos decididos a entregar lo antes posible los cuerpos de los prisioneros de la ocupación. Ya hemos entregado 18 cadáveres, pero los limitados recursos retrasan la recuperación del resto", ha explicado en declaraciones a la cadena de televisión qatarí Al Yazira, antes de insistir en que Hamás "está comprometido" con cumplir su parte del acuerdo firmado para "bloquear los pretextos" de Israel.

Asimismo, Qasem ha hecho hincapié en que la población gazatí "tiene derecho a recibir el equipamiento necesario para recuperar los cuerpos de unos 10.000 mártires que siguen entre los escombros", en línea con las peticiones de Hamás sobre la entrada de maquinaria pesada para poder llevar a cabo labores de búsqueda y rescate en medio de la devastación causada por la ofensiva israelí.

El grupo islamista entregó el lunes el supuesto cadáver de otro de los rehenes israelíes, si bien la emisora pública israelí, Kan, ha informado de que podría tratarse de los restos de una de las víctimas cuyo cuerpo ya fue entregado previamente a las autoridades israelíes, sin que por ahora haya terminado el proceso de identificación.

Ante esta situación, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encabezará durante la jornada una reunión de emergencia para abordar las posibles respuestas a los retrasos en la devolución de los cuerpos, que el Gobierno israelí considera una violación del acuerdo sobre la aplicación de la primera fase del proyecto presentado para Gaza por el presidente estadounidense, Donald Trump.