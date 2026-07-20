Hamás nombra a Jalil al Haya como nuevo líder de su brazo político

Archivo - Jalil al Haya, alto cargo del brazo político de Hamás, durante una rueda de prensa en Irán en julio de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Icana News Agency - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha nombrado este lunes a Jalil al Haya como nuevo líder de su brazo político, reemplazando así a Yahya Sinwar, muerto en octubre de 2024 en un bombardeo ejecutado por Israel contra la Franja de Gaza.

El grupo ha realizado el anuncio en un breve comunicado recogido por 'Filastin' y el Centro de Información Palestina, sin que por ahora hayan trascendido más detalles ni declaraciones de Al Haya tras su nombramiento.

Al Haya, jefe negociador del grupo islamista palestino en las conversaciones contra Israel para un alto el fuego, ha ascendido en los últimos meses en las filas de Hamás tras la muerte de varios altos cargos en ataques israelíes.