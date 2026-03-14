Hamás pide a "sus hermanos de Irán" que suspendan sus bombardeos en la región

Un manifestante en Bangkok luce una bandana de Hamás durante protestas contra el conflicto en Oriente Próximo (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Adryel Talamantes

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El movimiento palestino Hamás ha lanzado este sábado una petición a "sus hermanos de Irán" para que suspendan sus bombardeos en la región y, si bien reconoce el derecho de Teherán a defenderse de los ataques israelíes y estadounidenses, "el interés de la nación islámica y de la región reside en detener esta guerra".

En un comunicado publicado este sábado en sus medios digitales, Hamás "sigue con profunda preocupación" la evolución de un conflicto desencadenado por una "agresión estadounidense-sionista contra la República Islámica de Irán, que viola las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario y amenaza la seguridad y la estabilidad en la región y en el mundo".

Por ello, Hamás "hace un llamamiento a todos los Estados y organizaciones internacionales para que trabajen de inmediato para detenerla" y "expresa su reconocimiento por los esfuerzos realizados por diversos países para prevenir el estallido de la guerra y priorizar el diálogo y la diplomacia".

"Si bien el movimiento afirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles, de conformidad con las normas y leyes internacionales, hace un llamamiento a sus hermanos en Irán para que no ataquen a los países vecinos", solicita en su nota el movimiento suní, que guarda estrechos vínculos con las autoridades iraníes y forma parte del llamado Eje de la Resistencia contra Israel, liderado por Teherán.