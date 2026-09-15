Hamás pide una "investigación internacional" en torno a los testimonios recogidos por el documental 'NAZA'

Los directores Yuval Abraham y Rachel Szor reciben el Premio Especial del Jurado por 'Naza', durante la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Venecia, a 11 de septiembre de 2026, en Venecia (Italia) - Rocco Spaziani - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reclamado este martes una "investigación internacional" en torno al contenido del documental 'NAZA', que incluye testimonios de oficiales y soldados israelíes sobre técnicas de guerra empleadas por Israel en la Franja de Gaza que habrían causado cientos de víctimas colaterales en algunos ataques.

El grupo ha señalado en un comunicado que "el mundo ha visto con gran ira lo que se ha revelado en el documental 'NAZA'", antes de resaltar que "la importancia de los testimonios deriva del hecho de que fueron realizados por personas que trabaja en el seno del Ejército y el establecimiento de seguridad sionista y participó en sistemas de vigilancia y ataque".

"Esto requiere una investigación internacional seria e independiente, así como documentar estos testimonios en las pesquisas relacionadas con crímenes de guerra y limpieza étnica cometidos contra civiles en la Franja de Gaza", ha dicho Hamás, que ha incidido en que la ovación de 25 minutos recibida por el documental en el Festival de Venecia "refleja el gran impacto que han tenido los testimonios".

Así, ha destacado "la importancia del papel del periodismo y el cine documental a la hora de revelar los hechos y quebrar los intentos sionistas de negación y desinformación", así como la relevancia que tienen este tipo de investigaciones "a la hora de presentar ante la opinión pública global el sufrimiento de las víctimas".

Por ello, ha pedido al Tribunal Penal Internacional (TPI), Naciones Unidas y el resto de organizaciones de Derechos Humanos que "documenten los testimonios e información contenidos en la película para usarlos en los procesos de investigación y rendición de cuentas de cara a confirmar los crímenes de exterminio y limpieza étnica cometidos por el Ejército sionista de ocupación".

"Lo que ha revelado 'NAZA' no debe ser solo material para un visionado y mostrar simpatía, sino que debe ser un incentivo adicional para la investigación y la rendición de cuentas, para la justicia para las víctimas y para garantizar que los responsables de crímenes de guerra, genocidio y violaciones no escapan a una rendición de cuentas".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cargado contra los directores de 'NAZA' por su "incitación al odio antisemita" que considera "intolerable" por venir de ciudadanos israelíes, mientras que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, ha ordenado al máximo responsable legal militar estudiar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los autores del documental.

En 80 minutos, 'NAZA' analiza la campaña de ataques sistemáticos de Israel en el enclave palestino a través del testimonio de 24 oficiales y soldados de Inteligencia, quienes detallan estrategias de espionaje telefónico y sistemas de Inteligencia Artificial para identificar objetivos. Según denuncian sus directores, este engranaje funciona como un sistema a gran escala que provoca deliberadamente la muerte de cientos de víctimas civiles colaterales en un solo ataque.