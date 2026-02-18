Hamás pide "medidas serias" a la Junta de Paz para Gaza a dos días de su primer encuentro en Washington

Una mujer camina en el mercado de Zawiya, en el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha exigido este martes la Junta de Paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que tome "medidas serias y efectivas" para detener los ataques de Israel en la Franja de Gaza, recordando que la guerra "aún continúa" pese al alto el fuego en vigor desde el pasado octubre, una petición que ha hecho ante la primera reunión del Consejo prevista para este jueves.

"Invitamos a la Junta de Paz a implementar las consignas y principios para lograr la paz y la tranquilidad en la Franja de Gaza. Los invitamos a tomar medidas serias para detener la ocupación y sus atrocidades, ya que la guerra en la Franja de Gaza continúa. Están asesinando, bombardeando, asediando y privando de comida a la gente", ha declarado su portavoz, Hazem Qassem, en un vídeo en el que ha instado a la misma entidad a que "levante el asedio" al enclave palestino, abra los cruces fronterizos y "no se conforme con la simple apertura del cruce de Rafá".

Al hilo, ha denunciado las "graves violaciones" que se están produciendo en este paso situado en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto y que fue reabierto en ambas direcciones a principios de febrero, si bien de forma limitada y permitiendo únicamente el paso de personas, no de camiones con ayuda humanitaria. "Esta es una apertura teórica, no práctica", ha criticado, advirtiendo al mismo tiempo de que las autoridades israelíes emplean esta Junta para mantener "el bloqueo continuo, la guerra, el hambre, el asedio" y "evitar" la reconstrucción del enclave palestino.

En el vídeo, difundido a través del diario 'Filastín', el portavoz de Hamás ha querido recordar que "toda la experiencia previa, durante los últimos cuatro meses, demuestra que la ocupación no detuvo la guerra o la destrucción, sino que modificó sus herramientas". "Por lo tanto, este es un llamamiento claro y directo a la Junta para que tome medidas para detener estas violaciones e implementar lo acordado", ha agregado en alusión al acuerdo firmado en octubre de 2025 en Sharm el Sheij, Egipto, y que incluye un plan de paz y un alto el fuego.

Así las cosas, Qassem ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que colabore con la Junta de Paz para que el Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), que supervisará la realidad de posguerra del enclave palestino, "proporcione todos los recursos necesarios para que la siguiente fase (del plan de paz) tenga éxito y comience la reconstrucción efectiva" de la Franja.

Estas declaraciones de Hamás llegan a dos días de que se celebre en Washington un encuentro de la Junta de Paz para reunir a los líderes que conforman el órgano internacional que cuenta con un total de 27 "miembros fundadores", entre los que se encuentran dos Estados miembro de la UE, y que, según el mandatario estadounidense, ya ha recaudado más de 4.200 millones de euros para la reconstrucción del enclave en un futuro de posguerra con Israel.

Cabe mencionar que la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), estimó en noviembre que la destrucción de Gaza es tan abrumadora que hacen falta como mínimo 70.000 de dólares (unos 58.000 millones de euros) para su restauración en un proceso que va a tardar décadas.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, cifraron a principios de esta semana en 603 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego, al tiempo que elevaron a 72.063 los muertos y a 171.726 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.