Hamás pide una postura "firme" a los mediadores ante las "violaciones" de Israel del acuerdo en Gaza

Archivo - Un miembro de las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), durante una liberación de rehenes israelíes en la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reclamado este viernes una postura "clara y firme" de los mediadores ante las "violaciones" por parte de Israel del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza.

"Las continuadas violaciones por parte de la ocupación requieren una postura clara y firme de los Estados mediadores y garantes en condena de estas políticas", ha dicho, antes de pedir a estos países que "asuman sus responsabilidades a la hora de garantizar la aplicación del acuerdo".

Así, ha subrayado que es necesario que "obliguen al Gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu --en referencia al primer ministro israelí-- a que cumpla con sus compromisos, que detenga la agresión contra el pueblo palestino y ponga fin al hambre y el sufrimiento humano", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Pasados más de 200 días desde la firma del acuerdo de alto el fuego de Sharm el Sheij en Gaza y más de dos años de brutal guerra de exterminio (...) afirmamos que Hamás y las facciones palestinas de resistencia han mostrado un respeto total de todas las cláusulas del acuerdo", ha señalado, incluida la entrega de todos los rehenes, vivos y muertos, que seguían en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, ha criticado que, pese a ello, Israel "viola sus obligaciones y continúa con su agresión bajo la cobertura del acuerdo", con "violaciones diarias" que incluyen "el asesinato de cientos de niños, mujeres y civiles" y "la profundización de la catástrofe humanitaria a través de un endurecimiento del cerco y la política de hambre".

Hamás ha criticado así las restricciones en el paso de Rafá, en la frontera con Egipto, y "el movimiento hacia el oeste de la llamada 'línea amarilla'", que ocupa cerca del 53% del enclave y que marca los puntos de los que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo. Eso suponen "pruebas claras del desprecio del Gobierno del criminal de guerra Netanyahu a los esfuerzos de los mediadores", ha remarcado Hamás.

Por ello, ha hecho hincapié en que esta situación "supone una extensión de la guerra de exterminio contra los civiles palestinos y representa una situación anormal a nivel humanitario, político y legal bajo las leyes y convenciones internacionales (...), con más de dos millones de personas secuestradas ante la voluntad de una máquina de asesinato, cerco y hambre".