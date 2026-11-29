Bandera de Palestina - Arlo Filderman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha instado a la comunidad internacional y a los pueblos de todo el mundo a reforzar su apoyo a la causa palestina y a exigir responsabilidades a las autoridades israelíes por sus acciones en los territorios ocupados, en un comunicado difundido este domingo con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

En la nota, recogida por el diario afín 'Filastín', la organización ha recamado que se intensifiquen las movilizaciones para presionar a Israel para poner fin a su ofensiva y garantizar que la población palestina pueda ejercer sus derechos a la libertad y la independencia.

Hamás ha denunciado que, pese al alto el fuego firmado en octubre de 2025, continúan las vulneraciones del acuerdo en la Franja de Gaza, con ataques, desplazamientos, restricciones a la ayuda humanitaria, hambre y asedio.

El movimiento ha acusado asimismo al Gobierno israelí de mantener sus operaciones en Cisjordania, impulsando la expansión de los asentamientos, las anexiones y la demolición de viviendas, y facilitando las agresiones de colonos israelíes contra la población civil.

Así las cosas, ha defendido que la solidaridad con Palestina constituye "una postura en defensa de la justicia" y ha advertido de los intentos continuados de ocultar la causa palestina y expulsar a sus habitantes de sus tierras. En este sentido, el grupo ha señalado que esta jornada debe servir para recordar a los gobiernos y organismos internacionales la gravedad de la situación y promover nuevas iniciativas de apoyo a los derechos palestinos.

La organización ha responsabilizado a la comunidad internacional, especialmente las instituciones de Naciones Unidas y los países árabes e islámicos, de adoptar medidas concretas para detener la ofensiva, exigir rendición de cuentas a los dirigentes israelíes y poner fin a la ocupación.

Al mismo tiempo que ha pedido mantener las movilizaciones en capitales, ciudades y espacios públicos de todo el mundo, para "despertar conciencias y fortalecer las formas de solidaridad con la causa palestina y sus derechos legítimos".

Por último, Hamás ha subrayado que más de siete décadas de agresión israelí no han conseguido doblegar la voluntad ni la resistencia del pueblo palestino y ha destacado el crecimiento de la solidaridad internacional con su causa.

El Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino se conmemora cada 29 de noviembre desde que fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1977, fecha que coincide con el aniversario de la aprobación (en 1947) de la Resolución 181, relativa a la partición de Palestina.