Hamás subraya que la exigencia para su desarme sin concluir la primera fase "contradice" el plan de Trump para Gaza

Archivo - Un miembro de las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), durante una liberación de rehenes israelíes en la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha subrayado este jueves que la exigencia para que el grupo inicie su proceso de desarme sin que se hayan cumplido otros requisitos de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza "contradice" el plan del propio presidente estadounidense, Donald Trump.

"Insistir en plantear el tema del desarme y saltarse los requisitos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego contradice el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza", ha dicho el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, quien ha reiterado sus acusaciones contra Israel por violaciones del acuerdo.

Así, ha reseñado que estas peticiones por parte de Israel "complican la segunda fase" y ha insistido en que "las obligaciones de la primera fase han de ser satisfechas antes de pasar a posteriores discusiones", incluido el proceso de desarme, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Qasem ha desvelado además la existencia de "discusiones" entre Hamás y "otras facciones palestinas" con los países mediadores y garantes "centradas en la aplicación de los requisitos de la primera fase", antes de subrayar que "el principal obstáculo es la intransigente posición israelí".

En este sentido, ha manifestado que entre los temas que siguen pendientes de resolución incluyen la toma de posesión del Comité Nacional para la Administración de Gaza --integrado por tecnócratas palestinos--, los permisos para la entrada de "ayuda y materiales de refugio", el aumento del apoyo al sector sanitario y la "apertura total" de los pasos fronterizos de la Franja de Gaza.