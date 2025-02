Hamás tilda de "estúpida" la decisión de Israel de aplazar la liberación de más de 600 presos palestinos

El grupo dice que "Netanyahu debe darse cuenta de la gravedad" de la situación y pide a los mediadores que presionen a Israel

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha tildado de "estúpida" la decisión de Israel de no liberar a más de 600 presos palestinos el sábado, como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, tras denunciar las "humillantes" ceremonias celebradas por el grupo para la liberación de rehenes y la entrega de cadáveres.

"Posponer la liberación de los prisioneros es un paso estúpido y (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu debe darse cuenta de su gravedad", ha sostenido Sami abú Zuhri, alto cargo del grupo islamista, quien ha pedido a los países que ejercen de mediadores que "asuman su responsabilidad" para que Israel proceda a las excarcelaciones pactadas.

Asimismo, ha defendido que Hamás trató "con respeto" a los rehenes retenidos en Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'. "El que un prisionero besara la frente de un combatiente de la resistencia --durante la última ceremonia de liberaciones-- es una respuesta práctica a las mentiras de la ocupación", ha argumentado.

"Lo que hace la resistencia al entregar a los prisioneros no es un insulto o una humillación y el acuerdo no es uno entre una parte victoriosa y una derrotada", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que Hamás "no está en la posición de una parte débil o debilitada como para que Israel dicte sus términos".

Las palabras de Abú Zuhri han llegado después de que Mahmud Mardaui, otro alto cargo de Hamás, advirtiera el domingo de que el grupo no participará en ninguna negociación indirecta con Israel hasta que las autoridades israelíes cumplan con la liberación de la séptima tanda de liberación de presos, por la que tendrían que haber excarcelado el sábado a 602 presos.

En el listado de 602 presos había 50 presos condenados a cadena perpetua, 60 presos con condenas de larga duración, 47 presos excarcelados en el marco del acuerdo por Gilad Shalit que habían sido detenidos de nuevo y 445 presos que fueron arrestados después de los ataques lanzados por Hamás y otros grupos palestinos el 7 de octubre de 2023.