Hegseth tacha de "farsa" el 'impeachment' y subraya que "fracasará" al igual que los intentos contra Trump

Archivo - El secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante un acto en Washington. - Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha asegurado este martes que el proceso de destitución, conocido como 'impeachment', abierto en el Congreso en su contra es una "farsa" y una "maniobra propagandística" que "fracasará", como los intentos que vivió el presidente Donald Trump en 2019 y 2021.

"Lo que está intentando hacer un congresista descontento y derrotado no es ejercer una labor de supervisión ni exigir responsabilidades. Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento", ha denunciado Hegseth en una rueda de prensa desde la sede del Pentágono en referencia a la iniciativa de Thomas Massie, diputado republicano por Kentucky, que busca su destitución por la guerra contra Irán lanzada sin la autorización del Congreso.

Hegseth, fiel aliado de Trump, ha incidido en que este paso solo quiere "perjudicar" al presidente y al país, incidiendo en que "de manera irresponsable" también afecta a los miembros del Ejército estadounidense. "Es una farsa y una maniobra propagandística. Y todo el mundo lo sabe", ha señalado, tras insistir en que nunca un secretario de Defensa ha sido destituido con este proceso político.

"Que no haya ninguna duda sobre lo que está ocurriendo. Esto no se limita a mi", ha incidido, recalcando que se señala a los mandos militares de las Fuerzas Armadas estadounidenses, incidiendo en que se ataca a la entidad castrense por "no por perder conflictos sino por ganarlos".

El jefe del Pentágono ha rechazado así las acusaciones vertidas por el representante republicano, que ha denunciado las operaciones militares en Irán, Yemen, Venezuela o contra los cárteles de la droga en el Caribe, todas durante el segundo mandato de Trump. "Todas fueron operaciones legales, ordenadas por el comandante en jefe y posteriormente por mí, notificadas al Congreso y ejecutadas por militares estadounidenses que cumplieron con su deber", ha afirmado.

De esta forma, el secretario de Defensa estadounidense ha llegado a decir que el proceso abierto en el Congreso "no es patriotismo", sino "sabotaje".

DEFIENDE LAS ACTUACIONES DEL EJÉRCITO

En todo momento Hegseth ha defendido las actuaciones militares que ahora el 'impeachment' pone en la lupa, incidiendo en que las fuerzas estadounidenses destruyeron capacidades militares, hundieron las embarcaciones que transportaban "veneno" a las comunidades estadounidenses.

"Pusimos entre rejas a un dictador narcotraficante", ha dicho en referencia a la captura de Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas. "Estos no son delitos graves. Este es nuestro trabajo, y es un trabajo bien hecho", ha defendido, subrayando el éxito de estas operaciones que ha contrapuesto con las actuaciones de su predecesor Lloyd Austin.

Y en concreto sobre la guerra en Irán, después de las críticas en las propias filas republicanas, ha reivindicado que "por supuesto" se volvería a lanzar a atacar a la República Islámica. "Se hizo por las razones adecuadas: garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear. Fue una intervención necesaria", ha resumido.

FRACASARÁ COMO LOS INTENTOS CONTRA TRUMP

Sobre si cuenta con el apoyo del presidente, que ya ha quitado hierro al proceso de destitución, el responsable del Pentágono ha indicado que Trump debe hablar por si mismo pero se ha mostrado agradecido por su apoyo. "Nunca hemos tenido un mejor comandante en jefe, y punto. Tengo la suerte de poder observarlo cada día. Vive y respira el lema 'América primero', y es el mayor honor de mi vida ser su secretario de Defensa", ha argumentado.

El jefe de Defensa estadounidense ha denunciado que "esta película se ha visto antes" en referencia a los dos procesos de 'impeachment' que vivió Donald Trump al final de su primer mandato. "En ambas ocasiones fracasaron. En ambas ocasiones, Trump regresó con más fuerza. Y el pueblo estadounidense lo devolvió a la Casa Blanca", ha recordado.

En este sentido ha vinculado estos episodios al caso actual contra él. "Lo están intentando por tercera vez. Esta vez contra un miembro de su Gabinete. Volverán a fracasar", ha vaticinado.